Каратисты Бурятии выиграли 2 награды в Казахстане

Спортсмены республики приняли участие в международных соревнованиях



С 4 по 5 июня в Алма-Ате прошёл международный турнир по каратэ WKF «Kazakhstan Open». В соревнованиях принимали участие спортсмены из 5 стран.



Как сообщает Каратисты Бурятии в упорной борьбе завоевали две бронзовые медали:

- Торбат Раднаасамбуу, третье место в категории U21 (юниоры 18-20 лет), весовая категория 55 кг;

- Матвей М., третье место в категории 12-13 лет, весовая категория 55 кг.



- Несколько уверенных побед, очень сложный поединок за выход в финал, который мы проиграли. Но после Торбат собрался и в результате победил в боях за «бронзу», - сообщает группа «Каратэ Бурятия».

