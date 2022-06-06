Спортсмены республики приняли участие в международных соревнованиях
С 4 по 5 июня в Алма-Ате прошёл международный турнир по каратэ WKF «Kazakhstan Open». В соревнованиях принимали участие спортсмены из 5 стран.
Как сообщает Каратисты Бурятии в упорной борьбе завоевали две бронзовые медали:
- Торбат Раднаасамбуу, третье место в категории U21 (юниоры 18-20 лет), весовая категория 55 кг;
- Матвей М., третье место в категории 12-13 лет, весовая категория 55 кг.
- Несколько уверенных побед, очень сложный поединок за выход в финал, который мы проиграли. Но после Торбат собрался и в результате победил в боях за «бронзу», - сообщает группа «Каратэ Бурятия».
Каратисты Бурятии выиграли 2 награды в Казахстане
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