Десантник из Бурятии погиб в ходе спецоперации

Солбон Норбоев был также участником военной операции в Сирии



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, сержант Норбоев Солбон Пурбожапович.



Он родился 3 мая 1991 года в селе Гэгэтуй Джидинского района. В 2006 году окончил Петропавловскую районную гимназию. Во время учёбы серьёзно занимался волейболом и баскетболом



В 2009 году окончил Улан-Удэнский торгово-экономический техникум. После проходил в армии срочную службу.



В 2013 году заключил контракт, был десантником.



Выполнял специальные задачи в Сирии. Награждён медалью министерства обороны РФ «Участнику маневров войск Восток-2018», медалью «За участие в военной операции в Сирии».



Указом президента РФ сержант Солбон Норбоев награждён орденом Мужества посмертно.



