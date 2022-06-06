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Десантник из Бурятии погиб в ходе спецоперации

Десантник из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Общество, 
Солбон Норбоев был также участником военной операции в Сирии

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, сержант Норбоев Солбон Пурбожапович.

Он родился 3 мая 1991 года в селе Гэгэтуй Джидинского района. В 2006 году окончил Петропавловскую районную гимназию. Во время учёбы серьёзно занимался волейболом и баскетболом

В 2009 году окончил Улан-Удэнский торгово-экономический техникум. После проходил в армии срочную службу.

В 2013 году заключил контракт, был десантником.

Выполнял специальные задачи в Сирии. Награждён медалью министерства обороны РФ «Участнику маневров войск Восток-2018», медалью «За участие в военной операции в Сирии».

Указом президента РФ сержант Солбон Норбоев награждён орденом Мужества посмертно.

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