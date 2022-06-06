Борцы Бурятии завоевали 6 медалей спартакиады России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Пять наград выиграли девушки, одну – юноши



С 1 по 3 июня прошёл финал XI летней спартакиады учащихся России по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Соревнования проходили в столице Башкирии – городе Уфа.



В спартакиады принимали участие юные спортсмены из Бурятии. По итогам соревнований женская сборная республики завоевала 5 медалей. Первое место выиграла Ирина Ц. (тренеры Ойдопова М., Бадмаев Б.). Третьи места заняли Оксана Г. (тренеры Кузьмин Е., Усольцева Л.), Должон Ц. (тренер Раднаев Б.), Анастасия К. (тренер Дабадоржиев В.), Анна Г. (тренер Раднаев Б.). У юношей из сборной команды республики 1 медаль: третье место у Эрдэни Ц. (тренер Банзаракцаев Б-Ж.).



В общекомандном первенстве Бурятия занимает пятое место. У девушек – второе общекомандное место, сообщает группа «Борцы Бурятии».

