Владимира Анданова похоронят в Улан-Удэ
На Украине погиб легендарный доброволец из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным «Ваха». Информацию о гибели «Байкал-Daily» подтвердил руководитель Бурятского отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев. Он уточнил, что похороны состоятся в Улан-Удэ.
Жамбал-Жамсо Жанаев, который лично лично знал «Ваху», назвал его «одним из лучших мужчин Бурятии».
- Крепкий, сильный, мощный, думающий, общительный, патриот. Всегда старался прийти к людям на помощь. Проводили с ним много военно-патриотических мероприятий, как с членом «Боевого братства», - рассказал «Байкал-Daily» Жамбал-Жамсо Жанаев.
В 2014 году «Ваха» впервые отправился на Донбасс, он служил в спецподразделении ДНР под названием «Ольхон». За время службы стал дважды кавалером ордена Мужества.
В начале 2016 года вернулся в Бурятию. «Нас, «стариков» семейных, пока отпустили домой, однако наш молодой состав продолжает нести службу там. Тем не менее, костяк подразделения находится в готовности к выезду в любой момент», - рассказывал Владимир в одном из интервью.
Когда началась спецоперация, «Ваха» вновь стал добровольцем. Точные обстоятельства его гибели пока неизвестны.
На Украине погиб легендарный доброволец из Бурятии «Ваха»
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