В Бурятии наградили футбольных чемпионов КФЛ

Общество, Фото: пресс-служба ЛФЛ РБ

Победителями стали «УВО Росгвардия», «УФСИН» и «Сокол»



В субботу, 4 июня, в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров весеннего чемпионата Корпоративной футбольной лиги. Призовые места по лигам распределились следующим образом:



Первая лига

Первое место – «УВО Росгвардия»

Второе место – «Огнеборец»

Третье место – «Локомотив ТЧЭ-7»



Вторая лига

Первое место – «УФСИН»

Второе место – «Бурятэнерго»

Третье место – «Банкир»



Третья лига

Первое место – «Сокол»

Второе место – «Роспотребнадзор»

Третье место – «ГАИ»



Также были отмечены лучшие игроки по номинациям:



Третья лига

Николаев Михаил («ГАИ») – «Лучший вратарь»

Сараев Николай («Сокол») – «Лучший нападающий»

Булдаев Роман («Роспотребнадзор») – «Лучший игрок»



Вторая лига

Мусин Сергей («Бурятэнерго») – «Лучший вратарь»

Гылыков Сергей («Банкир») – «Лучший нападающий»

Синаторов Павел («УФСИН») – «Лучший игрок»



Первая лига

Антипов Сергей («Локомотив ТЧЭ-7») – «Лучший вратарь»

Митенков Николай («Огнеборец») – «Лучший нападающий»

Савинков Вадим («УВО Росгвардия») – «Лучший игрок»



Следующий чемпионат КФЛ запланирован на осень этого года, сообщает пресс-служба любительской футбольной лиги РБ.

