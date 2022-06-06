Победителями стали «УВО Росгвардия», «УФСИН» и «Сокол»
В субботу, 4 июня, в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров весеннего чемпионата Корпоративной футбольной лиги. Призовые места по лигам распределились следующим образом:
Первая лига
Первое место – «УВО Росгвардия»
Второе место – «Огнеборец»
Третье место – «Локомотив ТЧЭ-7»
Вторая лига
Первое место – «УФСИН»
Второе место – «Бурятэнерго»
Третье место – «Банкир»
Третья лига
Первое место – «Сокол»
Второе место – «Роспотребнадзор»
Третье место – «ГАИ»
Также были отмечены лучшие игроки по номинациям:
Третья лига
Николаев Михаил («ГАИ») – «Лучший вратарь»
Сараев Николай («Сокол») – «Лучший нападающий»
Булдаев Роман («Роспотребнадзор») – «Лучший игрок»
Вторая лига
Мусин Сергей («Бурятэнерго») – «Лучший вратарь»
Гылыков Сергей («Банкир») – «Лучший нападающий»
Синаторов Павел («УФСИН») – «Лучший игрок»
Первая лига
Антипов Сергей («Локомотив ТЧЭ-7») – «Лучший вратарь»
Митенков Николай («Огнеборец») – «Лучший нападающий»
Савинков Вадим («УВО Росгвардия») – «Лучший игрок»
Следующий чемпионат КФЛ запланирован на осень этого года, сообщает пресс-служба любительской футбольной лиги РБ.
В Бурятии наградили футбольных чемпионов КФЛ
Общество, Фото:
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