Телеканал «Моя планета» покажет фильм о Тункинской долине







Фильм появился на свет благодаря фотографу Никите Буланову, который стал финалистом конкурса телеканала «Моя планета».



- Эта история началась ещё с 2015 года. Когда благодаря фотографии, во мне пробудилось сильное желание рассказывать о красотах нашей природы, а главное, показывать, как я её вижу. В 2019 году был новый этап - ролик «Это Сибирь». Отзывы людей, увидевших ролик, вдохновляли и мотивировали вновь погрузиться в рассказ о природе родных краёв. И в 2021 году, приняв участие в конкурсе от телеканала «Моя планета» и пройдя в финал, получил возможность реализовать свою мечту - снять небольшой фильм, - поделился Никита Буланов.



Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2021 года

Фильм появился на свет благодаря фотографу Никите Буланову, который стал финалистом конкурса телеканала «Моя планета».- Эта история началась ещё с 2015 года. Когда благодаря фотографии, во мне пробудилось сильное желание рассказывать о красотах нашей природы, а главное, показывать, как я её вижу. В 2019 году был новый этап - ролик «Это Сибирь». Отзывы людей, увидевших ролик, вдохновляли и мотивировали вновь погрузиться в рассказ о природе родных краёв. И в 2021 году, приняв участие в конкурсе от телеканала «Моя планета» и пройдя в финал, получил возможность реализовать свою мечту - снять небольшой фильм, - поделился Никита Буланов.Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2021 года телеканал «Моя планета» посвятил выпуск программы «Страшно. Интересно» экстремальному отдыху в Бурятии . Ведущая Анна Демьяна занималась фрирайдом на Мамае, участвовала в «играх трёх мужей», попробовала изучить буддийские практики, а также каталась на собачьих упряжках и занималась ушу.

11 июня на федеральном телеканале «Моя планета» состоится премьера фильма «НеЗаграница» (12+).Локацией была выбрана Тункинская долина, которая очень хорошо отражает то, что Бурятия богата уникальными местами.«Место, где поклоняются Будде и пьют воду, исцеляющую недуги. Место, где принимают всех, но для каждого становится особенным», - говорится в анонсе.