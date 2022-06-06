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В Забайкалье отменён масочный режим

В Забайкалье отменён масочный режим
Общество,  Фото:pixabay.com
Также отменены дезинфекция и социальная дистанция

Все действующие антиковидные ограничения сняты в Забайкальском крае с 3 июня. Соответствующее постановление подписано главой региона. Теперь жители могут обходиться без ношения масок в общественных местах и транспорте.

- С сегодняшнего дня нет обязанности проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров. Масочный режим снят везде, - рассказал вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.

При этом все культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные и досуговые, развлекательные, публичные мероприятия продолжат проводить при соблюдении методических рекомендаций «Особенности проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон». А также санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции».

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края, жителям региона старше 60 лет рекомендовано продолжать носить маски.

- Всё-таки эти люди остаются в группе риска,- пояснил Александр Бардалеев.

Напомним, что в Бурятии масочный режим был отменён с 1 июня, в Иркутской области он был приостановлен с 27 мая
Забайкальский край масочный режим коронавирус профилактика

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