Также отменены дезинфекция и социальная дистанция
Все действующие антиковидные ограничения сняты в Забайкальском крае с 3 июня. Соответствующее постановление подписано главой региона. Теперь жители могут обходиться без ношения масок в общественных местах и транспорте.
- С сегодняшнего дня нет обязанности проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров. Масочный режим снят везде, - рассказал вице-премьер правительства края Александр Бардалеев.
При этом все культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные и досуговые, развлекательные, публичные мероприятия продолжат проводить при соблюдении методических рекомендаций «Особенности проведения противоэпидемиологических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон». А также санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции».
Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края, жителям региона старше 60 лет рекомендовано продолжать носить маски.
- Всё-таки эти люди остаются в группе риска,- пояснил Александр Бардалеев.
Напомним, что в Бурятии масочный режим был отменён с 1 июня, в Иркутской области он был приостановлен с 27 мая.
В Забайкалье отменён масочный режим
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