 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июня

05 июня

Популярное

Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз

Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных

Закрытие XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз состоялось в Чите 5 июня. Выставочный комитет озвучил имена победителей, которые стали обладателями автомобилей УАЗ и «Нива».

На основании протокола экспертной комиссии ключи от автомобиля УАЗ вручили сельскохозяйственному производственному кооперативу имени Кирова из села Хара-Шибирь Могойтуйского района Забайкалья.

Обладателем приза губернатора Забайкалья – автомобиля «Нива» – стал агрокооператив «Бай-Хол» из республики Тыва.

Среди козоводческих хозяйств победу одержало хозяйство «Сайзыран» из Тывы. Сельхозорганизации вручили сертификат на 200 тысяч рублей.

Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, также на церемонии закрытия были вручены благодарственные письма министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Забайкалья и министра экономического развития региона.

Напомним, что участниками выставки стали 19 хозяйств. Наибольшее представительство было у Забайкальского края – животных привезли 11 племенных заводов и репродукторов. Четыре сельхозорганизации приехали из Тувы, три – из Бурятии и впервые в межрегиональной выставке участвовало одно фермерское хозяйство из Приморья. Всего было представлено свыше 150 овец и коз.
выставка овцы овцеводство козы сельское хозяйство сельскохозяйственные животные Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Байкала открыли летний турсезон
На юге Байкала открыли летний турсезон
Общество, 06.06.2022
В Иркутской области провели церемонию открытия туристического сезона
В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси
В Улан-Удэ ветеранам войны предоставят бесплатное такси
Общество, 06.06.2022
Услуга будет предоставляться до конца этого года
Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз
Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз
Общество, 06.06.2022
На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных
В Бурятии провели футбольный фестиваль «Локобол»
В Бурятии провели футбольный фестиваль «Локобол»
Общество, 06.06.2022
Путёвку в межрегиональный финал получили спортшкола №6 и «Спарта»
В Бурятии выбрали лучшие студенческие «Агитбригады»
В Бурятии выбрали лучшие студенческие «Агитбригады»
Общество, 06.06.2022
Победителем стал отряд «Прометей»
На севере Бурятии прошёл фестиваль «Цветение багульника»
На севере Бурятии прошёл фестиваль «Цветение багульника»
Общество, 06.06.2022
Новинкой праздника стал конкурс «Байкальской ухи»
Бурятский театр кукол победил на межрегиональном фестивале
Бурятский театр кукол победил на межрегиональном фестивале
Общество, 06.06.2022
Спектакль коллектива выиграл номинацию «Лучшая работа художника по куклам»
В Бурятии наградили футбольных чемпионов КФЛ
В Бурятии наградили футбольных чемпионов КФЛ
Общество, 06.06.2022
Победителями стали «УВО Росгвардия», «УФСИН» и «Сокол»
В Бурятии определился чемпион высшей лиги по баскетболу
В Бурятии определился чемпион высшей лиги по баскетболу
Общество, 06.06.2022
В пятый раз им стал баскетбольный клуб «Лара»
В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии завершился чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 06.06.2022
Победу во «взрослых» категориях праздновали уланудэнцы
Борцы Бурятии завоевали 6 медалей спартакиады России
Борцы Бурятии завоевали 6 медалей спартакиады России
Общество, 06.06.2022
Пять наград выиграли девушки, одну – юноши
В Забайкалье отменён масочный режим
В Забайкалье отменён масочный режим
Общество, 06.06.2022
Также отменены дезинфекция и социальная дистанция
Каратисты Бурятии выиграли 2 награды в Казахстане
Каратисты Бурятии выиграли 2 награды в Казахстане
Общество, 06.06.2022
Спортсмены республики приняли участие в международных соревнованиях
В Улан-Удэ автопарк скорой помощи пополнился 10 машинами
В Улан-Удэ автопарк скорой помощи пополнился 10 машинами
Общество, 06.06.2022
Из 36 автомобилей, имеющихся в автопарке, у 15 срок эксплуатации превышает пять лет
На Украине погиб отец троих детей из Бурятии
На Украине погиб отец троих детей из Бурятии
Общество, 06.06.2022
В Курумканском районе простятся с земляком, погибшим в ходе спецоперации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^