Названы победители Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

На выставке в Забайкалье было представлено свыше 150 животных



Закрытие XVIII Сибирско-Дальневосточной выставки овец и коз состоялось в Чите 5 июня. Выставочный комитет озвучил имена победителей, которые стали обладателями автомобилей УАЗ и «Нива».



На основании протокола экспертной комиссии ключи от автомобиля УАЗ вручили сельскохозяйственному производственному кооперативу имени Кирова из села Хара-Шибирь Могойтуйского района Забайкалья.



Обладателем приза губернатора Забайкалья – автомобиля «Нива» – стал агрокооператив «Бай-Хол» из республики Тыва.



Среди козоводческих хозяйств победу одержало хозяйство «Сайзыран» из Тывы. Сельхозорганизации вручили сертификат на 200 тысяч рублей.



Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, также на церемонии закрытия были вручены благодарственные письма министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Забайкалья и министра экономического развития региона.



Напомним, что участниками выставки стали 19 хозяйств. Наибольшее представительство было у Забайкальского края – животных привезли 11 племенных заводов и репродукторов. Четыре сельхозорганизации приехали из Тувы, три – из Бурятии и впервые в межрегиональной выставке участвовало одно фермерское хозяйство из Приморья. Всего было представлено свыше 150 овец и коз.

