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Жительницу Бурятии осудили за организацию незаконной миграции

Жительницу Бурятии осудили за организацию незаконной миграции
Общество,  Фото:pixabay.com.
Иностранец незаконно прожил в Кяхте год

Жительница Кяхтинского района Бурятии признана виновной по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

В судебном заседании установлено, что женщина, зная, что иностранный гражданин не имеет документов, разрешающих законное пребывание в России, предложила ему проживать в её квартире. На протяжении одного года мужчина незаконно пребывал в Кяхте.

- Суд назначил виновной 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.

Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в Бурятии пресекли канал незаконной миграции, который действовал через сотрудника учебного центра (организации дополнительного образования). Этот центр имеет право на приём экзаменов у иностранцев о владении русским языком. Гражданин Узбекистана предложил сотруднику центра за вознаграждение оформлять фиктивные документы о сдаче экзаменов на знание русского языка, основ истории России и законодательства РФ. Сам гражданин Узбекистана решил оставлять себе по 23 тысяч рублей с каждого «обучающего», а представителю учебного центра платить по семь тысяч рублей.

Однако затем обоих задержали сотрудники УФСБ. Фигуранты дела получили два года и шесть месяцев лишения свободы условно, а также штраф в 80 тысяч рублей. 

прокуратура незаконная миграция

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