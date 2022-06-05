Приятели вскрыли кегу с помощью болгарки
В полицию в Чите поступило заявление от сотрудника бара о краже 30-литровой кеги с пивом стоимостью 8 600 рублей. Со слов заявителя была составлена ориентировка с приметами подозреваемых и передана наружным нарядам полиции.
Позже задержали подозреваемых и доставили их в отдел полиции. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых читинцев, 1984 и 1987 годов рождения. Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки в заведении. Заметив стоящую без присмотра кегу, они решили украсть её. Пока один нёс украденное в такси, другой держал двери и отвлекал посетителей.
- Во время следования злоумышленники искали специальный ключ, останавливаясь в местах по продаже пива, однако не нашли. Возле дома, где проживают подозреваемые, на помощь им пришли соседи. Злоумышленники болгаркой сумели вскрыть кегу и разлили по ёмкостям 10 литров напитка. За этим занятием их застали стражи порядка. Полицейские изъяли кегу с оставшимся пивом, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело.
Двое читинцев украли из бара кегу с пивом
Общество, Фото:
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