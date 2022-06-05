С 6 июня в Улан-Удэ отключают горячую воду

Подача горячего водоснабжения горожанам будет производиться поэтапно с 11 июня



6 июня с 8:00 часов стартуют плановые испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) тепловых сетей тепломагистралей №2, 3, 4 и 5 от источника теплоснабжения Улан-Удэнской ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».



Испытания проводятся в круглосуточном режиме и завершатся до 24:00 часов 10 июня.



- Будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям тепломагистралей №1,2,3,4,5,6. Горячее водоснабжение от котельных осуществляется по индивидуальному графику, - отметили в администрации Улан-Удэ.



Подача горячего водоснабжения потребителям Улан-Удэ будет производиться поэтапно с 11 июня по мере проведения испытаний и устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.



После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения «ТГК-14» осуществляет подачу горячей воды, наполняя теплоносителем магистрали.



- Внутридомовые коммуникации жилых домов находятся в зоне ответственности управляющих организаций. Поэтому подачу горячей воды непосредственно в квартиры жителей производят уже УК и ТСЖ. При отсутствии горячей воды после испытаний в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую организацию, - говорится в сообщении.



В «ТГК-14» просят улан-удэнцев быть внимательными и при обнаружении повреждений на участках теплосетей незамедлительно сообщить в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.



В целом график отключения горячей воды выглядит следующим образом:



– Тепломагистраль №1, Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК) – горячая вода будет отключена 30, 31 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;



– Тепломагистраль №2, Советский район (централизованная часть) – отключения запланированы 19 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;



– Тепломагистраль №3, Железнодорожный район (район Шишковки) – 25, 26 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;



– Тепломагистраль №4, Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;



– Тепломагистраль №5, Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;



– Тепломагистраль №6, Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал) пройдут с 18 по 21 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября.



Отключение горячей воды для проведения ремонтных работ потребуется для жителей по контуру котельных Улан-Удэ. Горячее водоснабжение от котельных будет отключено:



– котельная мкрн Заречный: с 18 по 21 мая, с 18 по 31 июля, 14, 15 сентября;

– котельная мкрн Загорск: с 18 по 21 мая, с 25 июля по 7 августа, 14, 15 сентября;

– котельная «Юго-Западная»: с 18 по 21 мая, с 1 по 14 августа, 14, 15 сентября;

– мкрн Стеклозавод: с 18 по 21 мая, с 8 по 21 августа, 14, 15 сентября;

– мкрн Аэропорт: с 18 по 21 мая, с 15 по 28 августа, 14, 15 сентября;

– котельная «Ростелеком»: с 16 по 19 мая, с 20 июня по 3 июля, 14, 15 сентября.





