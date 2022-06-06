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Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы

Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике +23, +28

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июня по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +7, +12, местами до +1, днём +23, +28, местами +13, +18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +24, +26.

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