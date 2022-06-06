Днём по республике +23, +28
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 июня по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +7, +12, местами до +1, днём +23, +28, местами +13, +18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +24, +26.
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приятели вскрыли кегу с помощью болгарки
Гости смогут познакомиться как с традиционными видами прикладного искусства, так и с современными практиками
Смертельная авария произошла в Кяхтинском районе
Во многих городах России съёмное жильё, напротив, дешевеет
Подача горячего водоснабжения горожанам будет производиться поэтапно с 11 июня
Совсем скоро в Улан-Удэ состоится интересная премьера
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
Всего сборная республики выиграла пять медалей
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети
Также ему назначен штраф в 550 тысяч рублей
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
Местами по Бурятии кратковременные дожди
В медицинской помощи они не нуждаются
Спасатели выехали на место
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь