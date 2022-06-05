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В Улан-Удэ подорожала аренда квартир

В Улан-Удэ подорожала аренда квартир
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Во многих городах России съёмное жильё, напротив, дешевеет

Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследование арендных ставок за апрель-май в 70 городах России. Наибольший интерес арендаторов сейчас наблюдается к «однушкам», поэтому они лучше удерживают свои ценовые позиции, а «трёшки», напротив, подешевели как наименее востребованный формат жилья. Не исключено, что тренд на удешевление аренды будет продолжаться, считают эксперты.

Однако в бурятской столице аренда квартир, наоборот, подорожала – особенно «двушек» и «трёшек». Что касается однокомнатных квартир, то в Улан-Удэ стоимость аренды «однушки» составляет в среднем 16 846 рублей в месяц. Прирост за апрель-май составил 7,3%.

Двухкомнатные квартиры

Согласно данным портала «Мир квартир», «двушки» с конца марта подорожали в 47 городах, в 23 подешевели.

Лидерами роста ставок в этом сегменте стали Чита (+12,8%), Набережные Челны (+10,9%), Улан-Удэ (+10,4%), Челябинск (+9,2%), Магнитогорск (+8,9%), Архангельск (+7,7%), Саратов (+7,6%), Тула (+7,5%), Ленинградская область (+7,3%) и Орел (+7,2%).

Больше всего упала аренда этого типа жилья в Нижнем Тагиле (–10,7%), Якутске (–9,8%), Череповце (–7,8%), Саранске (–6,6%), Липецке (–5,3%), Калуге (–4,9%), Ставрополе (–4,6%), Москве (–4,3%), Московской области (–4,1%) и Санкт-Петербурге (–3,9%).

В целом «двушки» в стране стоят 21 680 руб./мес., прирост за апрель-май составил 1,9%.

В Улан-Удэ арендовать двухкомнатную квартиру можно в среднем за 21 484 рубля в месяц.

Трёхкомнатные квартиры

Трёхкомнатные квартиры в 35 городах стали сдаваться дороже, в 35 – дешевле.

Более прочих подорожали Улан-Удэ (+12,9%), Смоленск (+12,2%), Вологда (+12,1%), Чита (+12%), Ленинградская область (+11,6%), Саратов (+10,5%), Магнитогорск (+10,1%), Волжский (+10%), Оренбург (+7,9%) и Якутск (+7,7%).

Самыми «просевшими» по аренде «трёшек» оказались Саранск (–14,9%), Калуга (–13,1%), Грозный (–12,8%), Владикавказ (–10,5%), Киров (–10,2%), Ижевск (–9,9%), Нижний Тагил (–9,1%), Ставрополь (–9%), Брянск (–7,5%) и Владивосток (–7,1%).

Средняя квартира с тремя комнатами стоит 28 490 руб./мес., подешевев за два последних месяца на 0,1%.

В Улан-Удэ снять «трёшку» можно за 24 333 рубля в месяц.


аренда жилья

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