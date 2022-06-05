Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»



16 и 17 июня в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера первого в истории бурятского искусства рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+). Композитором выступила Сарантуя Жалцанова-Дмитриева. Она рассказала, почему выбрала «рок» и как проходит процесс подготовки.



Всё началось с написания песни «Бальжан Хатан» для конкурса в Колледже искусств имени Чайковского, рассказывает Сарантуя. С тех пор легендарная Бальжан Хатан не покидала разум и сердце молодого композитора.



- Можно сказать, что с одной песни, написанной 5 лет назад, эта тема начала меня преследовать. После был конкурс в колледже, появился проект этно-рок оперы «Бальжан Хатан», премьера которой состоялась в ноябре 2021 года. А сейчас всё это переросло в масштабную огромную работу в Бурятском театре оперы и балета. Рок-мюзикл «Бальжан Хатан» - мой ребёнок, который вынашивался очень долго. Наконец-то сейчас он рождается, и уже совсем скоро будет премьера. Очень-очень жду и надеюсь, что всё получится так, как задумывалось, - рассказала Сарантуя Жалцанова-Дмитриева.



Музыкальным руководителем новой постановки выступит художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, маэстро Владимир Рылов. Отличительной чертой станет то, что к симфоническому оркестру добавится рок-группа и бурятский народный инструмент — сууха хуур. Композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева сделала некий «ремейк» - вторую редакцию – переложение музыки для симфонического оркестра.



На вопрос, почему музыка написана в стиле «рок», Сарантуя ответила:



«Рок очень подходит, потому что можно добавить много ярких красок в музыкальном плане. Все знают знаменитую рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Казалось бы, библейская тема, историческая, но она прекрасно «сошлась» с современным стилем «рок». Проводя некую параллель, ведь Бальжан Хатан – это национальная героиня, для меня стало очевидным, что наш мюзикл тоже должен быть в стиле «рок».



Рок-мюзикл «‎Бальжан хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. По словам автора проекта и режиссёра Олега Юмова, эта история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше своих личных интересов, отзовётся в сердце представителя любого поколения.



Проект создан при поддержке министерства культуры Бурятии с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры, а также с целью привлечения молодёжи. В образах героев можно будет увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр. Костюмы и декорации будут сделаны в стилистике рок.





