 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июня

04 июня

03 июня

Популярное

Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»

Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»
Общество,  Фото:скриншот
Совсем скоро в Улан-Удэ состоится интересная премьера

16 и 17 июня в Бурятском театре оперы и балета состоится премьера первого в истории бурятского искусства рок-мюзикла «Бальжан Хатан» (6+). Композитором выступила Сарантуя Жалцанова-Дмитриева. Она рассказала, почему выбрала «рок» и как проходит процесс подготовки.

Всё началось с написания песни «Бальжан Хатан» для конкурса в Колледже искусств имени Чайковского, рассказывает Сарантуя. С тех пор легендарная Бальжан Хатан не покидала разум и сердце молодого композитора.

- Можно сказать, что с одной песни, написанной 5 лет назад, эта тема начала меня преследовать. После был конкурс в колледже, появился проект этно-рок оперы «Бальжан Хатан», премьера которой состоялась в ноябре 2021 года. А сейчас всё это переросло в масштабную огромную работу в Бурятском театре оперы и балета. Рок-мюзикл «Бальжан Хатан» - мой ребёнок, который вынашивался очень долго. Наконец-то сейчас он рождается, и уже совсем скоро будет премьера. Очень-очень жду и надеюсь, что всё получится так, как задумывалось, - рассказала Сарантуя Жалцанова-Дмитриева.

Музыкальным руководителем новой постановки выступит художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, маэстро Владимир Рылов. Отличительной чертой станет то, что к симфоническому оркестру добавится рок-группа и бурятский народный инструмент — сууха хуур. Композитор Сарантуя Жалцанова-Дмитриева сделала некий «ремейк» - вторую редакцию – переложение музыки для симфонического оркестра.

На вопрос, почему музыка написана в стиле «рок», Сарантуя ответила:

«Рок очень подходит, потому что можно добавить много ярких красок в музыкальном плане. Все знают знаменитую рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Казалось бы, библейская тема, историческая, но она прекрасно «сошлась» с современным стилем «рок». Проводя некую параллель, ведь Бальжан Хатан – это национальная героиня, для меня стало очевидным, что наш мюзикл тоже должен быть в стиле «рок».

Рок-мюзикл «‎Бальжан хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. По словам автора проекта и режиссёра Олега Юмова, эта история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше своих личных интересов, отзовётся в сердце представителя любого поколения.

Проект создан при поддержке министерства культуры Бурятии с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры, а также с целью привлечения молодёжи. В образах героев можно будет увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр. Костюмы и декорации будут сделаны в стилистике рок.

театр оперы и балета мюзикл

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ подорожала аренда квартир
Общество, 05.06.2022
Во многих городах России, напротив, съёмное жильё дешевеет
С 6 июня в Улан-Удэ отключают горячую воду
С 6 июня в Улан-Удэ отключают горячую воду
Общество, 05.06.2022
Подача горячего водоснабжения горожанам будет производиться поэтапно с 11 июня
Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»
Сарантуя Жалцанова о грядущей постановке: «Наш мюзикл должен быть в стиле «рок»
Общество, 05.06.2022
Совсем скоро в Улан-Удэ состоится интересная премьера
В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
В Улан-Удэ отметили День велосипедиста
Общество, 05.06.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с велосипедной гонки
Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Общество, 05.06.2022
Всего сборная республики выиграла пять медалей
Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Общество, 05.06.2022
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Бурятия получит более 146 млн на развитие туризма
Общество, 05.06.2022
Средства будут направлены на создание инфраструктуры на участке «Бухта Безымянная» в Байкальской гавани
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
Общество, 05.06.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди
13 женщин заблудились в лесу в Бурятии
13 женщин заблудились в лесу в Бурятии
Общество, 04.06.2022
Спасатели выехали на место
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 04.06.2022
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь
В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
Общество, 04.06.2022
По данным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых наблюдалась рвота, недомогание
В Прибайкальском нацпарке открыли популярные у туристов маршруты
В Прибайкальском нацпарке открыли популярные у туристов маршруты
Общество, 04.06.2022
В национальном парке продолжает действовать особый противопожарный режим

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^