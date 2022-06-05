В Забайкалье пройдёт арт-фестиваль «Хатан-Дархан»

18 июня в ленд-арт-парке «Тужи» в Забайкалье состоится необычный арт-фестиваль «Хатан-Дархан 2022: роль женщин в развитии креативных индустрий». Проект «Хатан-Дархан» направлен на развитие доступного искусства, поддержку женского творческого сообщества с целью создания ролевой модели для широкого круга целевой аудитории.
Как сообщается на сайте минкультуры Бурятии, на фестивале гости смогут познакомиться как с традиционными видами прикладного искусства, так и с современными практиками. На главной сцене в формате дискуссий пройдут обсуждения актуальных проблем развития своего дела, преобразования хобби в бизнес.
В перерыве между творческими мастерскими будут проходить музыкальные и танцевальные паузы. Параллельно весь день фестиваля на территории парка будет представлена ремесленная ярмарка, состоящая из работ региональных мастериц.
Основная программа - 12:00-19:00.
Расписание:
- дискуссия 1 - 13:00-14:30;
- дискуссия 2 - 15.00-16:30;
- дискуссия 3 - 17:00-18:30.
Мастерские:
- выделка кожи;
- гравировка по металлу;
- старо-монгольская каллиграфия;
- лепка из глины;
- чайная церемония;
- живописные мастерские и другие.
Закрытие фестиваля на главной сцене в 20:00.
Организаторы приглашают женщин-ремесленниц принять участие в ярмарке. Заявки на участие принимаются до 11 июня.
Возрастное ограничение 0+