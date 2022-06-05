В Забайкалье пройдёт арт-фестиваль «Хатан-Дархан»





Закрытие фестиваля на главной сцене в 20:00.



Организаторы приглашают женщин-ремесленниц принять участие в ярмарке. Заявки на участие принимаются до 11 июня.



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18 июня в ленд-арт-парке «Тужи» в Забайкалье состоится необычный арт-фестиваль «Хатан-Дархан 2022: роль женщин в развитии креативных индустрий». Проект «Хатан-Дархан» направлен на развитие доступного искусства, поддержку женского творческого сообщества с целью создания ролевой модели для широкого круга целевой аудитории.Как сообщается на сайте минкультуры Бурятии, на фестивале гости смогут познакомиться как с традиционными видами прикладного искусства, так и с современными практиками. На главной сцене в формате дискуссий пройдут обсуждения актуальных проблем развития своего дела, преобразования хобби в бизнес.В перерыве между творческими мастерскими будут проходить музыкальные и танцевальные паузы. Параллельно весь день фестиваля на территории парка будет представлена ремесленная ярмарка, состоящая из работ региональных мастериц.Основная программа - 12:00-19:00.Расписание:- дискуссия 1 - 13:00-14:30;- дискуссия 2 - 15.00-16:30;- дискуссия 3 - 17:00-18:30.Мастерские:- выделка кожи;- гравировка по металлу;- старо-монгольская каллиграфия;- лепка из глины;- чайная церемония;- живописные мастерские и другие.