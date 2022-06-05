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В Забайкалье пройдёт арт-фестиваль «Хатан-Дархан»

В Забайкалье пройдёт арт-фестиваль «Хатан-Дархан»
Общество,  Фото:pexels.com
Гости смогут познакомиться как с традиционными видами прикладного искусства, так и с современными практиками

18 июня в ленд-арт-парке «Тужи» в Забайкалье состоится необычный арт-фестиваль «Хатан-Дархан 2022: роль женщин в развитии креативных индустрий». Проект «Хатан-Дархан» направлен на развитие доступного искусства, поддержку женского творческого сообщества с целью создания ролевой модели для широкого круга целевой аудитории.

Как сообщается на сайте минкультуры Бурятии, на фестивале гости смогут познакомиться как с традиционными видами прикладного искусства, так и с современными практиками. На главной сцене в формате дискуссий пройдут обсуждения актуальных проблем развития своего дела, преобразования хобби в бизнес.

В перерыве между творческими мастерскими будут проходить музыкальные и танцевальные паузы. Параллельно весь день фестиваля на территории парка будет представлена ремесленная ярмарка, состоящая из работ региональных мастериц.

Основная программа - 12:00-19:00.

Расписание:

- дискуссия 1 - 13:00-14:30;

- дискуссия 2 - 15.00-16:30;

- дискуссия 3 - 17:00-18:30.



Мастерские:

- выделка кожи;

- гравировка по металлу;

- старо-монгольская каллиграфия;

- лепка из глины;

- чайная церемония;

- живописные мастерские и другие.
 

Закрытие фестиваля на главной сцене в 20:00.

Организаторы приглашают женщин-ремесленниц принять участие в ярмарке. Заявки на участие принимаются до 11 июня.

Возрастное ограничение 0+


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