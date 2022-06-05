Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе



Сборная Бурятии завоевала пять медалей чемпионата России по женской борьбе – 2022. Турнир завершился в Наро-Фоминске.



- Чемпионкой России – 2022 стала Ульяна Тукуренова, выступающая в весовой категории до 65 килограммов. В финале Ульяна выиграла у представительницы Крыма Амины Танделовой со счетом 1:1, - сообщают в Центре спортивной подготовки Бурятии.



Серебряные медали в копилку сборной добавили Ирина Ологонова (до 57 кг) и Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг).



Бронзовые медали чемпионата завоевали Вероника Чумикова (до 57 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).





