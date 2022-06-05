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Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе

Ульяна Тукуренова стала чемпионкой России по женской борьбе
Общество,  Фото:скриншот
Всего сборная республики выиграла пять медалей

Сборная Бурятии завоевала пять медалей чемпионата России по женской борьбе – 2022. Турнир завершился в Наро-Фоминске.

- Чемпионкой России – 2022 стала Ульяна Тукуренова, выступающая в весовой категории до 65 килограммов. В финале Ульяна выиграла у представительницы Крыма Амины Танделовой со счетом 1:1, - сообщают в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Серебряные медали в копилку сборной добавили Ирина Ологонова (до 57 кг) и Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг).

Бронзовые медали чемпионата завоевали Вероника Чумикова (до 57 кг) и Мария Кузнецова (до 65 кг).


спорт медаль

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