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Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города

Владимир Гранат поздравил улан-удэнцев с наступающим Днём города
Общество,  Фото:скриншот
Видеопоздравление футболиста появилось в соцсети

Известный российский футболист Владимир Гранат поздравил родной Улан-Удэ с грядущим праздником.

- Привет, Улан-Удэ! Очень рад поздравить свой родной город с наступающим днём рождения. Желаю всем счастья, здоровья и удачи! Я знаю, что этот год объявлен Годом здоровья и активного долголетия, так что занимайтесь спортом и находитесь побольше на природе, - обратился к горожанам футболист.



Спортсмен недавно прибыл в Улан-Удэ на фестиваль «Большие звёзды светят малым» (0+) для юных футболистов. Турниры проводятся по всей стране под опекой известных спортсменов и тренеров.

Владимир Гранат родился в Улан-Удэ. Воспитанник улан-удэнской школы «Локомотив». Первый тренер — Владимир Викторович Белобородов. C 2012 года - игрок национальной сборной. Участвовал в ЕВРО-2012. В сезоне 2013-14 избран капитаном «Динамо».

Участник двух чемпионатов мира по футболу - в 2014 году в Бразилии и в 2018 году в России.

Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков пригласил передавать приветы Улан-Удэ в соцсетях, а молодёжи поучаствовать в конкурсе видеопоздравлений ко Дню города с хештегами #УланУдэ_356 #люблюУланУдэ #сднемрожденияУланУдэ.

О программе Дня города

Торжественное открытие Дня города состоится 18 июня в 11:00 (0+) на площади Советов. Начнётся мероприятие с театрализованного пролога «Улан-Удэ – ты моё вдохновение». Давно забытая традиция - праздничное шествие пройдёт тематическими колонами: колонна Октябрьского района «Здоровье – это счастье», колонна Железнодорожного района «Спорт – норма жизни», колонна Советского района «Город будущего».

С 14:00 до 17:00 на площади Революции центральная городская библиотека имени Калашникова представит фестиваль культуры, интеллекта и творчества «Мысли в городе» (0+), который пройдёт на восьми площадках. Здесь гостей ждут литературные и краеведческие квесты, интеллектуальная зона, клуб интеллектуальных игр, настольные игры, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты, турнир одновременной игры с приглашением профессиональных шахматистов, «Арт-галерея», где молодые художники выставят свои работы.

Насыщенная программа (0+) пройдёт и в четырёх парках: «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Кристальный». Ярким событием станет «Верхнеудинская ярмарка» (0+), которая пройдёт с 15:00 до 20:00 в парке имени Орешкова. Здесь будет представлен «Торговый ряд» в традиционном купеческом стиле, на котором предприятия и индивидуальные предприниматели республики и города покажут продукцию известных производителей. Также пройдут ярмарочные забавы, выступления творческих коллективов, а национально-культурные центры представят национальные блюда, предметы декоративно-прикладного искусства.

Торжественное закрытие Дня города состоится в 19:00 (6+) на площади Советов. Здесь жителей и гостей Улан-Удэ ждёт выступление солистов и творческих коллективов города: вокально-инструментальной группы «Рассвет», солистов Центра культуры и досуга Улан-Удэ, театра современного танца «Угол зрения». С 20:30 до 21:15 (6+) – выступление вокально-инструментальной группы «Своим ходом», с 21:15-22:00 (6+) – кавер-группы «Лэйкерс».

Концерт звезды российской эстрады Хабиба (6+) начнётся в 22:00.

Завершится празднование Дня города красочным фейерверком в 23:00.
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