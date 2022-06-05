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Забайкалец получил пять лет за организацию контрабанды золота на 151 млн

Забайкалец получил пять лет за организацию контрабанды золота на 151 млн
Общество,  Фото:pexels.com
Также ему назначен штраф в 550 тысяч рублей

Забайкальский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в другую страну. Он признан виновным в незаконном обороте драгоценных металлов, контрабанде стратегически важных товаров.

Мужчина в сентябре 2020 года привлёк двух работников железной дороги для перевозки за вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в иностранное государство 102 кустарно изготовленных золотых слитков.

- В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота. Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора России Дмитрием Демешиным.

Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 550 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.


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