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В Бурятии заблудившиеся женщины самостоятельно вышли из леса

В Бурятии заблудившиеся женщины самостоятельно вышли из леса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В медицинской помощи они не нуждаются

По состоянию на 20.20, заблудившиеся в лесу Прибайкальского района женщины самостоятельно вышли на базу отдыха «Котокель». В ГУ МЧС России по Бурятии отметили, что в медицинской помощи они не нуждаются. Работы завершены.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 18.20 от оперативного дежурного ЕДДС Прибайкальского района поступило сообщение о том, что в лесу у посёлка Исток (оз. Котокельское) заблудились 13 женщин.

На место выезжали спасатели.

спасатели поиски

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