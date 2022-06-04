В Бурятии объявили штормовое предупреждение





Как сообщили в администрации Улан-Удэ, по данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 5 июня по северным районам Бурятии местами ливни, до 20 мм.



По республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы, по северным районам местами ливни. Ветер восточный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу до -3, днём +22,+27, местами +12,+17.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9, днем до 13 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +22,+24.



Правила поведения при ливневом дожде:



- уточните прогноз погоды, в случае её ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;



- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;



- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;



- если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надёжно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.



Правила поведения во время грозы:



- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;



- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить;



- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу, лучше вообще отойти от берега;



- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоёма отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев;



- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну.



При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.







По сообщению Бурятского гидрометцентра, в ближайшие 2-6 часов по южным районам республики ожидается продолжительный сильный дождь.В ГУ МЧС России по Бурятии рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности.- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! – предостерегают в Главном управлении.