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В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество,  Фото:pexels.com
По южным районам ожидается продолжительный сильный дождь

По сообщению Бурятского гидрометцентра, в ближайшие 2-6 часов по южным районам республики ожидается продолжительный сильный дождь.

В ГУ МЧС России по Бурятии рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности.

- При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! – предостерегают в Главном управлении. 

Как сообщили в администрации Улан-Удэ, по данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 5 июня по северным районам Бурятии местами ливни, до 20 мм.

По республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы, по северным районам местами ливни. Ветер восточный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по юго-западу до -3, днём +22,+27, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9, днем до 13 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +22,+24.
 
Правила поведения при ливневом дожде:

- уточните прогноз погоды, в случае её ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома или в укрытии;

- используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги;

- в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь;

- если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, надёжно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки вокруг палаток.

Правила поведения во время грозы:

- молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы;

- опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Мобильный телефон лучше выключить;

- опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу, лучше вообще отойти от берега;

- если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоёма отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев;

- если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну.

При ухудшении погоды туристам не рекомендуется выходить на туристические и горные маршруты.


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