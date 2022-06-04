В Бурятию направят ещё более 5 млрд на реконструкцию очистных в Улан-Удэ

Республика Бурятия в 2023 году дополнительно получит свыше 5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
- Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города, - сообщают в правительстве России.
Однако эти сооружения были построены ещё в советский период и сейчас сильно изношены. После реконструкции их мощность составит 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал, сохранить его уникальную экосистему, сберечь озеро для будущих поколений.
- В федеральном бюджете в ближайшие три года на реконструкцию очистных сооружений в Бурятии предусмотрено более 4,1 млрд рублей. Но этого недостаточно. Дополнительная потребность составляет 7,8 млрд рублей. Из них свыше 2,5 млрд рублей было выделено из резервного фонда правительства в начале мая и более 5 млрд рублей предусмотрено в нынешнем распоряжении, - отметили в правительстве страны.
«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его цель – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 июня.
О том, что в целом на реконструкцию объекта за три года планируется выделить 12 млрд рублей, говорилось ещё в мае. Модернизация очистных продлится до конца 2024 года.