Местами по Бурятии кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике: местами кратковременные дожди, днём местами грозы, по северным районам местами ливни. Ветер восточный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу до -3, днём +22, +27, местами +12, +17.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9, днём до 13 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +22, +24.
В Улан-Удэ днём до +24 градусов
Общество, Фото:
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