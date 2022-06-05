В Улан-Удэ днём до +24 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по Бурятии кратковременные дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике: местами кратковременные дожди, днём местами грозы, по северным районам местами ливни. Ветер восточный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6, +11, местами до +1, по юго-западу до -3, днём +22, +27, местами +12, +17.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9, днём до 13 м/с. Температура ночью +6, +8, днём +22, +24.

