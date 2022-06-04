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В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере

В Чите начали доследственную проверку по информации об отравлении детей в лагере
Общество,  Фото:pexels.com
По данным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых наблюдалась рвота, недомогание

2 июня в социальных сетях появились данные о признаках пищевого отравления нескольких воспитанников в детском лагере «Счастливая жизнь» в Чите. Проводится доследственная проверка.

По данным, опубликованным в соцсетях, вечером 2 июня несколько воспитанников читинского детского лагеря почувствовали недомогание, у некоторых детей наблюдалась рвота, недомогание.

- Следователи СК России сегодня осуществят выезд в лагерь с целью установления всех обстоятельств. Будут опрошены воспитанники лагеря, их родители. Также следователи получат объяснения руководства и персонала детского лагеря. При необходимости следователи затребуют данные в медицинских учреждениях о фактах обращения детей с жалобами на отравление, - сообщали накануне днём в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

После установления всех обстоятельств следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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