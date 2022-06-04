В Иркутске раскрыли убийство 10-летней давности



В Иркутске предъявлено обвинение 35-летнему горожанину в убийстве мужчины в 2012 году.



По версии следствия, вечером 7 марта 2012 года молодой человек, находясь возле одного из домов по улице Трактовой, жестоко избил незнакомого мужчину. Смерть потерпевшего наступила в больнице через несколько дней.



- Тогда предварительное следствие по данному уголовному делу было приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Работа по раскрытию особо тяжкого преступления не прекращалась и дала положительные результаты, - отмечают в СУ СК РФ по Иркутской области.



В мае этого года получены доказательства причастности к совершению преступления 35-летнего иркутянина, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.



- Следователи СК при содействии следователей-криминалистов регионального следственного управления и сотрудников полиции установили и допросили ключевых свидетелей, которые в ходе опознания указали на мужчину, как на лицо, совершившее преступление. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ, - сообщают в следственном управлении.



Ленинским районным судом Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и окончание расследования.

