В Бурятии 108 лам проведут большой молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Хурал пройдёт в Анинском дацане



4 июня 108 лам Буддийской традиционной Сангхи России проведут величественный Ганжур хурал в Анинском дацане Хоринского района.



Начало молебна в 10:00.



- Возрождение главного дацана хоринских родов - Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг» - продолжается. И в этом есть огромная заслуга и добродетель верующих. Впереди у нас ещё много работы. На данном этапе мы начали возрождение одного из важнейших молебнов - Ганжур хурала, во время которого декламируется полное собрание сутр буддийского канона, представляющего собой Ганжур (108 томов всех наставлений Будды Шакьямуни). До закрытия нашего дацана в 1937 году на территории комплекса существовала большая библиотека буддийских священных текстов. Она располагалась в специально возведённым для неё Барэй сумэ, где была установлена статуя Божества Мудрости Мандзушри, здесь же и находилась дацанская типография, - рассказал ширээтэ лама Анинского дацана Легцок лама Дарижапов.



Он добавил, что это событие станет ещё одной важнейшей страницей в истории возрождения дацана, символом всеобъемлющего расцвета учения Будды.









