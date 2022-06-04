В Бурятии 108 лам проведут большой молебен

Хурал пройдёт в Анинском дацане
4 июня 108 лам Буддийской традиционной Сангхи России проведут величественный Ганжур хурал в Анинском дацане Хоринского района.
Начало молебна в 10:00.
- Возрождение главного дацана хоринских родов - Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг» - продолжается. И в этом есть огромная заслуга и добродетель верующих. Впереди у нас ещё много работы. На данном этапе мы начали возрождение одного из важнейших молебнов - Ганжур хурала, во время которого декламируется полное собрание сутр буддийского канона, представляющего собой Ганжур (108 томов всех наставлений Будды Шакьямуни). До закрытия нашего дацана в 1937 году на территории комплекса существовала большая библиотека буддийских священных текстов. Она располагалась в специально возведённым для неё Барэй сумэ, где была установлена статуя Божества Мудрости Мандзушри, здесь же и находилась дацанская типография, - рассказал ширээтэ лама Анинского дацана Легцок лама Дарижапов.
Он добавил, что это событие станет ещё одной важнейшей страницей в истории возрождения дацана, символом всеобъемлющего расцвета учения Будды.
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