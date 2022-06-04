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В Бурятии местами грозы

В Бурятии местами грозы
Общество,  Фото:pexels.com
Максимальная температура воздуха составит +22

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня, по республике облачно с прояснением, по юго-западу преимущественно без осадков, по остальной территории дожди, местами сильные, местами грозы. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +17,+22, местами +9,+14.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём +18,+20.

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