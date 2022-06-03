За жизнь больного врачи боролись почти месяц
В инфекционной больнице в Улан-Удэ спасли 65-летнего мужчину с тяжёлой формой менингита. За жизнь пациента врачи боролись 20 дней.
Всё началось с острой боли в спине. Спустя неделю у мужчины поднялась высокая температура и появилась рвота. Около трёх недель пациент лечился на дому.
Назначенные лекарства не давали улучшений, и тогда его госпитализировали в отделении эндокринологии, где сделали люмбальную пункцию (ввели иглу в спинной мозг на поясничном уровне). Анализ спинномозговой жидкости показал наличие густого гноя. Выяснилось, что у пациента острый, гнойный, стафилококковый менингоэнцефалит.
Мужчину перевели в филиал инфекционной больницы на улице Загородная. Состояние больного было крайне тяжёлым и нестабильным. У него была высокая температура, слабость, недомогание, рвота, периодически нарушалось сознание.
Тяжесть состояния была связана и с длительным течением заболевания, и с наличием сопутствующих хронических заболеваний, патологией со стороны сердца. На этом фоне развился сепсис.
- Благодаря профессионализму и слаженной командной работе врачей инфекционной больницы мужчина поправился и недавно выписался из стационара. У него восстановлены все жизненно-важные функции организма, - сообщили сотрудники городской инфекционной больницы.
Специалисты напоминают, что менингит – это серьёзное, угрожающее жизни инфекционное заболевание. При тяжёлом течении заболевания прогноз зачастую неблагоприятный. Отмечается высокий процент летальности. Поэтому врачи рекомендуют беречь себя и быть внимательными к своему здоровью.
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Причиной стали интенсивные осадки в регионе
Она пройдёт в музее природы Бурятии
За жизнь больного врачи боролись почти месяц
Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии
Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ
Акция будет действовать всего три дня
Дмитрий Дульский подписал контракт летом 2020 года
Горожане активно обсуждают грядущий бесплатный концерт исполнителя «Ягоды-малинки»
Дети примут участие в ежегодном отчётном представлении международной сети детских хореографического школ «Русский балет»
Запрет введён аккурат перед выпускными вечерами после массового отравления
Подарки передали 1 июня
Возможно, тряпочка попала в лакомство, когда протирали бак
На конкурс рисунков поступило более 80 работ
Учения провели в аэропорту «Байкал»
Автор хита «Ягода-малинка» записал видеообращение к улан-удэнцам