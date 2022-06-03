В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита

За жизнь больного врачи боролись почти месяц



В инфекционной больнице в Улан-Удэ спасли 65-летнего мужчину с тяжёлой формой менингита. За жизнь пациента врачи боролись 20 дней.



Всё началось с острой боли в спине. Спустя неделю у мужчины поднялась высокая температура и появилась рвота. Около трёх недель пациент лечился на дому.



Назначенные лекарства не давали улучшений, и тогда его госпитализировали в отделении эндокринологии, где сделали люмбальную пункцию (ввели иглу в спинной мозг на поясничном уровне). Анализ спинномозговой жидкости показал наличие густого гноя. Выяснилось, что у пациента острый, гнойный, стафилококковый менингоэнцефалит.



Мужчину перевели в филиал инфекционной больницы на улице Загородная. Состояние больного было крайне тяжёлым и нестабильным. У него была высокая температура, слабость, недомогание, рвота, периодически нарушалось сознание.



Тяжесть состояния была связана и с длительным течением заболевания, и с наличием сопутствующих хронических заболеваний, патологией со стороны сердца. На этом фоне развился сепсис.



- Благодаря профессионализму и слаженной командной работе врачей инфекционной больницы мужчина поправился и недавно выписался из стационара. У него восстановлены все жизненно-важные функции организма, - сообщили сотрудники городской инфекционной больницы.



Специалисты напоминают, что менингит – это серьёзное, угрожающее жизни инфекционное заболевание. При тяжёлом течении заболевания прогноз зачастую неблагоприятный. Отмечается высокий процент летальности. Поэтому врачи рекомендуют беречь себя и быть внимательными к своему здоровью.

