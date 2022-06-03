Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии
Театр бурятской драмы примет участие в XVl международном театрально фестивале «Гэгээн муза» (Святая муза), который пройдёт в столице Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе Бурдрама.
На этот крупнейший международный театральный фестиваль Монголии были отобраны два спектакля Буряад театра: «Полковник пишет» (12+) и «Би Толгонай» (12+). В состав делегации, уехавшей в Монголию вошли 12 человек: артисты, режиссеры, технические сотрудники и руководство театра.
Эти две постановки номинированы на лучшую режиссуру, лучшую женскую и мужскую роль, лучшую сценографию в категории моно-спектакли.
Отечественным российским спектаклям предстоит оспаривать пальму первенства со спектаклями из Италии, Индии, Шри-Ланки, Румынии и собственно монгольскими постановками.
Бурдрамовские спектакли будут представлены жюри и зрителям 6 и 8 июня на сцене государственного театра State puppit theater и театра Black box.
Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии. Два последних два года ежегодный театральный форум из-за ковидных ограничений работал в онлайн-режиме, но теперь возобновляет свою полноценную работу.
11 июня ожидается финал фестиваля в Улан-Баторе: артисты пройдутся по знаменитой «красной дорожке» для гостей фестиваля на церемония награждения победителей.
Бурдрам выехал в Монголию
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