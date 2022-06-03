Особый противопожарный режим был отменён 2 июня
Правительство Тувы досрочно отменило особый противопожарный режим в лесах, который должен был завершиться 5 июня. Снять его помогли обильные дожди, облегчившие пожарным борьбу с лесными пожарами. Со 2 июня лесные массивы открыты для посещений, в них возобновлены прерванные работы, разрешена охота.
Напомним, что особый противопожарный режим в Туве был введён с 25 апреля, затем продлён с 16 мая по 5 июня. Кроме того, в связи с лесными пожарами с 16 мая на территории республики был объявлен режим ЧС регионального характера. Ещё неделю назад здесь действовали 40 лесных пожаров на общей площади 7,3 тысячи га.
Ситуацию серьёзно осложнили пожары в горной тайге, куда невозможно было добраться лесопожарной технике и десантники боролись с огнём вручную. Властям республики пришлось просить помощи со стороны. В республику был переброшен, в частности, вертолёт министерства обороны РФ, к тушению пожаров привлечены 98 работников Карельского и Уральского центров авиационной и наземной охраны лесов, 37 пожарных десантников и лётчик-наблюдатель Хакасской группировки ФБУ «Авиалесоохрана».
Как сообщает официальный портал Республики Тыва, с завершением особого режима будет продолжено патрулирование тайги с целью выявления и привлечения к ответственности нарушителей. С начала пожароопасного сезона в республике возбуждено 62 административных дела по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах – почти втрое больше, чем в прошлом году. Оштрафовано 25 виновников.
В органы внутренних дел, в региональное управление МЧС сотрудниками лесничеств направлено 40 заявлений о выявлении виновников лесных пожаров. В настоящее время по поступившим заявлениям проводятся проверки. Установлено 2 гражданина, виновных в возникновении лесного пожара, которые привлечены к административной ответственности.
В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
Общество, Фото:
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