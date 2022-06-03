Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Фестиваль проведут в Агинском Бурятском округе



С 23 по 24 июля в 14-й раз пройдёт всебурятский фестиваль «Алтаргана» и в третий раз он состоится на забайкальской земле. Помимо 15 творческих конкурсов и 6 спортивных состязаний гостей и участников ждут насыщенные мероприятиями дни.



22 июля планируется заезд участников и гостей, размещение и регистрация. 23 июля состоится заседание оргкомитета с международным участием, пресс-конференция членов оргкомитета и руководителей делегаций, открытие межрегиональной выставки «Цыбен Жамцарано – буряадай элитэ эрдэмтэн». В этот же день презентуют книгу «Летопись Алтарганы», откроется пешеходная зона «Агын Арбат», где будет выставка мастеров Аги. Также в дни фестиваля состоятся персональные выставки работ заслуженного художника России Даши Намдакова и скульптора-оружейника Жигжита Баясхаланова, «История Алтарганы», архивных материалов по теме трансграничных миграций бурят.



На аллее героев в Агинском откроют бюсты Героям социалистического труда Михаилу Болотову и Балдану Домбрилову. Уникальной площадкой по своему содержанию станет реализация проекта по поиску родственников «Түрэлөө бэдэрнэб». Состоятся выставки сельскохозяйственных животных «Баян тала - AgaЭтно», бурятских сундуков «Ханза», аудиокниг на бурятском языке «Буряад номой абдарhаа». Пройдёт акция от Почты России «Отправь открытку с Алтарганы». Будут работать площадки красоты и здоровья, по истории бурятской причёски, детские образовательно-развлекательные площадки «Yхибүүдэй наадан», для молодёжи – программа «Хатарыш».



- Для того, чтобы провести фестиваль, половина творческих конкурсов переведена в заочный формат, команды будут представлять не муниципалитеты, а регионы, ограничено количество участников. Большое внимание будем уделять профилактическим мероприятиям по недопущению и распространению инфекций, - подчеркнул руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



23 июля с 18:00 часов состоится торжественное открытие XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана», концерт бурятской эстрады и праздничный салют. В юрточно-палаточном городке гости и участники фестиваля соберутся на народное гуляние «Түүдэгэй наадан». Закрытие фестиваля с награждением победителей, передачей флага «Алтарганы», гала-концертом «Алтаргана» пройдёт 24 июля с 20:00 часов, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



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