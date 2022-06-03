Причиной стали интенсивные осадки в регионе
Сегодня с 18 часов в Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах. Решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Режим чрезвычайной ситуации на территории всей области действовал с 7 мая, а 19 числа был переквалифицирован в режим ЧС в лесах.
По информации руководителя ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, в связи с интенсивными осадками в большинстве территорий региона произошёл сброс классов пожарной опасности. Чрезвычайный V и высокий IV классы остаются только в некоторых северных районах. Дожди будут идти ближайшие три дня.
В локализованном состоянии на площади два гектара на сегодня перешло с прошлых суток всего одно возгорание в Нижнеилимском районе. По словам министра лесного комплекса Иркутской области Владимира Читоркина, ликвидировать этот пожар планируется сегодня до 17 часов. Далее последует передислокация сил и средств лесопожарных формирований в северные территории.
– Учитывая складывающиеся погодные условия, работу наших лесопожарных формирований, органов местного самоуправления, МЧС России по тушению лесных пожаров, на территории области снимается режим чрезвычайной ситуации с сохранением особого противопожарного режима и введением его в северных районах. Снятие режима ЧС позволит разгрузить нашу систему лесного комплекса, даст возможность лесозаготовителям, лесоарендаторам, а также нашим подразделениям по лесовосстановлению заняться своей профильной работой, – подвёл итог заседания комиссии первый заместитель губернатора Роман Колесов.
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
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