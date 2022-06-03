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В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»

В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Акция проводится в республике с 2019 года

2 июня в Бурятии вновь стартовала акция «Десант здоровья». Специалисты молодёжного центра совместно с центром «Workout Ant» и компанией Ростелеком посетили лагерь дневного пребывания Нижне-Иволгинской средней школы.

Команда продемонстрировала различные спортивные упражнения, провела игру для понимания и принятия своих эмоций. Также ребятам рассказали о правилах пользования интернетом, показали ролики «Советы Киберсветофора» и раздали раскраски.

- Мы выступили с показательным номером «Фристайл» и продемонстрировали разновидности упражнений, разобрали как правильно выполнять элементы, которые можно выполнять дома и на улице» - рассказал руководитель движения «Workout Бурятии» Виталий Романов.

Как сообщает молодёжный центр РБ, «Десант здоровья» направлен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения, прививанию детей к спорту и патриотическому воспитанию.

- Акцию «Десант здоровья» запустили в июне 2019 год. Уже на протяжение 4 лет наши специалисты посещают школы и детские лагеря, рассказывают детям о здоровом образе жизни, правилах и безопасности в интернете, деятельности волонтёров и молодёжных общественных организаций Бурятии. Также проводим различные мастер-классы, - поделилась заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.

Возрастное ограничение 6+
акция Бурятия спорт дети Здоровый образ жизни

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