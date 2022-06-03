Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Орлов Геннадий Александрович. Ему было 36 лет.
Геннадий Орлов родился 12 октября 1985 года в Баргузине. В 2003 году окончил Баргузинскую среднюю школу.
После окончания школы был призван на срочную военную службу.
В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в одной из войсковых частей Улан-Удэ.
Погиб 16 мая.
У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей.
Церемония прощания состоится 4 июня в селе Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо». Сельчане попрощаются с земляком на центральной площади.
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
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