На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии

Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Орлов Геннадий Александрович. Ему было 36 лет.



Геннадий Орлов родился 12 октября 1985 года в Баргузине. В 2003 году окончил Баргузинскую среднюю школу.



После окончания школы был призван на срочную военную службу.



В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в одной из войсковых частей Улан-Удэ.



Погиб 16 мая.



У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей.



Церемония прощания состоится 4 июня в селе Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо». Сельчане попрощаются с земляком на центральной площади.



