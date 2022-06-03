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На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии

На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
Общество, 
Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, младший сержант Орлов Геннадий Александрович. Ему было 36 лет.

Геннадий Орлов родился 12 октября 1985 года в Баргузине. В 2003 году окончил Баргузинскую среднюю школу.

После окончания школы был призван на срочную военную службу.

В 2016 году поступил на военную службу по контракту, служил в одной из войсковых частей Улан-Удэ.

Погиб 16 мая.

У Геннадия остались родители, брат, супруга и двое сыновей.

Церемония прощания состоится 4 июня в селе Баргузин, сообщается в группе «Баргузин-инфо». Сельчане попрощаются с земляком на центральной площади.

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