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В Забайкалье издали детский сборник о природе на бурятском языке

В Забайкалье издали детский сборник о природе на бурятском языке
Общество,  Фото:центр развития бурятской культуры Забайкалья
Книга состоит из четырёх разделов

В Забайкальском крае издан иллюстрированный сборник «Байгаали тухай – багашуулда» («Детям – о природе»).

- Сборник состоит из четырёх разделов. Первый раздел посвящён лесным зверям: как хищники после зимы встречают зиму. Во втором разделе размещены интересные и забавные четверостишия о животных. Третий раздел знакомит юных читателей с рассказами об окружающем мире народного бурятского сказителя-улигершина Апполона Тороева и бурятского советского писателя Баради Мунгонова. Четвёртый раздел посвящён хвойным деревьям, которые растут в Агинском Бурятском округе, - рассказали в центре развития бурятской культуры.

Сборник презентовали в центральном парке посёлка Агинское, где все желающие могли с ним познакомиться. Автором проекта является директор учреждения Сэсэг Норполова, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край Агинский Бурятский округ бурятский язык книги дети

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