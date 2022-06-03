В Забайкалье издали детский сборник о природе на бурятском языке

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкалья

Книга состоит из четырёх разделов



В Забайкальском крае издан иллюстрированный сборник «Байгаали тухай – багашуулда» («Детям – о природе»).



- Сборник состоит из четырёх разделов. Первый раздел посвящён лесным зверям: как хищники после зимы встречают зиму. Во втором разделе размещены интересные и забавные четверостишия о животных. Третий раздел знакомит юных читателей с рассказами об окружающем мире народного бурятского сказителя-улигершина Апполона Тороева и бурятского советского писателя Баради Мунгонова. Четвёртый раздел посвящён хвойным деревьям, которые растут в Агинском Бурятском округе, - рассказали в центре развития бурятской культуры.



Сборник презентовали в центральном парке посёлка Агинское, где все желающие могли с ним познакомиться. Автором проекта является директор учреждения Сэсэг Норполова, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

