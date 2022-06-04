Лучники Сибири соберутся на первенство в Иркутске

Спортсмены будут соревноваться в стрельбе из классического и блочного лука



В Иркутске, на стадионе «Труд» с 10 по 12 июня будет проходить первенство Сибирского федерального округа по стрельбе из лука, посвящённое 85-летию образования Иркутской области. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 100 лучников из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края, Тувы и других сибирских регионов.



Соревнования проводятся в классическом и блочном луке. В личных и командных видах программы первенства СФО примут участие юниоры и юниорки 2002-2004 годов рождения (18-20 лет), имеющие не ниже первого спортивного разряда, а также юноши и девушки 2005-2008 годов рождения (14-17 лет), имеющие не ниже третьего спортивного разряда.



- Иркутскую область на соревнованиях будет представлять сильнейший состав спортсменов – победители и призёры первенств Сибирского федерального округа и России… 10 июня состоится открытие турнира и официальная пристрелка, затем пройдут два соревновательных дня, - рассказала старший тренер сборной Иркутской области по стрельбе из лука Ольга Осипова.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, первенство Сибири проводится с целью совершенствования системы подготовки спортивного резерва и проведения отбора для участия в VII международных спортивных играх «Дети Азии».



- Первенство СФО – это возможность просмотреть спортсменов перед участием в финальных соревнованиях по стрельбе из лука спартакиады учащихся России, которые с 25 по 30 июня пройдут в Таганроге. Кроме того, по итогам будут отобраны два юноши и две девушки для участия в «Детях Азии», - дополнила Ольга Осипова.



Возрастное ограничение 0+

