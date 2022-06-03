В Иркутской области рассказали о ситуации в регионе с орлом-могильником

Птицы стали возвращаться в места былого обитания



Могильник — орёл, близкий родственник беркута. Гнездится в степной и лесостепной полосе Евразии к востоку до Баргузинской долины, средней части Витимского плоскогорья и долины нижнего Онона. Наиболее восточные, изолированные участки гнездовий отмечены в Прибайкалье (Усть-Ордынский Бурятский округ и прилегающие территории Иркутской области и Бурятии) и Забайкалье (Даурия).



- В отличие от «нелюдимого» беркута, могильник, когда его не трогают, селится едва ли не рядом с человеком. Бывает, что гнездо находится метрах в трёхстах от околицы. Ведь именно рядом с сёлами есть выгоны, а там суслики, важнейшая добыча для выкармливания птенцов, - рассказал в официальном канале Иркутского госуниверситета учёный НИИ биологии ИГУ, орнитолог Игорь Фефелов.



В 1960-х годах в Иркутской области была построена Братская ГЭС, а с нею — и одно из крупнейших водохранилищ мира. Под воду ушли не только поля и деревни, но и леса, и пастбища, и степные участки. Орлам-могильникам, которых здесь, судя по всему, было немало, пришлось переселяться повыше. При этом гнездовая плотность их в новых местах оказалась такой, что сразу же привлекла внимание орнитологов.



- Через какое-то время птицы освоили новые места, но возникли другие проблемы. И местность та или иная для орла-могильника, казалось бы, подходит, — но орлов в ней нет. В районах Усть-Ордынского автономного округа и отношение к орлам более чем благожелательное, и пастбищ с сусликами полно, и деревьев хватает, но заселять их некому… Остров Ольхон давно слывёт «орлиной столицей» — а «белоголовые орлы», могильники, там сейчас не гнездятся вовсе, хотя когда-то было до десятка пар! Основной причиной видится то, что выживает мало молодых птиц. Растут орлята медленно, создают семью обычно лет в пять, но до этого ещё дожить надо. Судя по всему, сложности у птиц где-то на зимовках, а расположены они у наших орлов в Юго-Восточной Азии, которая интенсивно развивается. Данных о возможных причинах пока недостаточно. Но, вероятно, причастны увеличение площади полей и уничтожение грызунов-вредителей: как следствие — нехватка корма и отравление хищников ядохимикатами через их добычу, - пояснил учёный.



В России проблем для орла тоже стало больше. Прежде леса по прибрежным террасам рек (водоохранные и нерестоохранные полосы) не трогали — и могильники здесь частенько гнездились. Но в XXI веке и в таких местах стало убывать деревьев. Это совпало по времени с принятием в 2004 году нового Лесного кодекса, который сильно изменил правила ведения лесного хозяйства. Это коснулось и коммерческих лесозаготовок, и выделения древесины на местные нужды. В центральной части Иркутской области ряд деревьев, на которых раньше были гнезда, оказался уничтожен. Новых гнёзд орлы там уже строить не стали, хотя большие сосны пока и есть…



- В 1999 году у меня под наблюдением было четыре орлиных гнездовых участка — сейчас только один из них остаётся заселённым. Две территории пострадали от выборочной рубки, одна — от пожара. Четвёртая пара держится и ставит на крыло птенцов, хотя там тоже всё не идеально… Могильник стал, пожалуй, одной из самых редких птиц области: если раньше счёт шёл на сотни, то в 2010-х осталось, возможно, не более 40-50 взрослых гнездящихся птиц. Самое обидное, что именно этот вид, как уже говорилось, способен хорошо уживаться с человеком, - добавил Игорь Фефелов.



В последнее время с численностью орла-могильника в нашем регионе намечается вроде бы небольшое улучшение. Птицы стали попадаться в некоторых из мест былого обитания, где их уже несколько лет не встречали. Но равновесие очень хрупко, сообщает управление информационной политики ИГУ.

