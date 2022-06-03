Мнения улан-удэнцев из-за концерта Хабиба разделились

Горожане активно обсуждают грядущий бесплатный концерт исполнителя «Ягоды-малинки»
Житель Бурятии активно обсуждают грядущее выступление певца Хабиба на Дне города Улан-Удэ. Концерт на площади Советов состоится вечером 18 июня (6+). Его выступление городскому бюджету обошлось в миллион рублей.
В паблике «Аноним 03» подписчики высказывают различные мнения по этому поводу. Как всегда, одни «за», другие категорически «против». Первые отмечают, что исполнителя «Ягоды-малинки» обожают дети и молодёжь.
«Сегодня, находясь на работе в одном учебном заведении города, был свидетелем небольшого соревнования среди детей «Весёлые старты». Соревнования закончились, и преподаватель решил включить музыку, под которую дети просто танцевали и балдели. Я бы не обратил особого внимания, но маленькие детки так зажгли под Хабиба и его «Ягоду-малинку»! Я подумал, если дети увидев своего, не нашего, кумира, потом будут об этом вспоминать, то пусть поёт хоть и за миллион... ведь это ли не самое главное в нашей жизни видеть их радостные лица!» - написал мужчина, представившийся многодетным отцом.
Приглашение Хабиба на День города оценили не все горожане. Некоторые, в частности, обратили внимание на транспортную проблему. Ведь концерт на площади будет вечером и завершится, когда маршрутки уже почти не ходят.
«Его выступление будет в 22:15, до 23:00. Вы повезёте своих детей в это время на площадь? А если ещё и без машины? А представьте, сколько ещё молодёжи, школьников не смогут приехать на концерт из-за временных рамок? С таким расчётом его нужно привезти тогда на День защиты детей, было бы актуально. Я лично не против этого артиста в принципе, пусть поёт. Но жаль, что данное мероприятие, как будто, для какого-то узкого круга людей», - выразила мнение горожанка.
Другие же сочли, что нужно «раскручивать» бурятских певцов, а не приглашать уже известных.
«Надо, чтобы наши дети знали своих звёзд своих бурятских! Я не знала, кто такой Хабиб, пока моя дочь 10 лет не показала», - возмутилась другая улан-удэнка.
Однако многие пользователи поддержали авторы поста, отмечая, что всегда найдутся недовольными любыми решениями. «Не приезжают к нам артисты - плохо, приезжают – плохо», - подметил тенденцию улан-удэнец. Он также обратил внимание, что звёзды бурятской эстрады уже приелись, а у Хабиба современные и зажигательные песни.
- Пусть к нам приезжают почаще и побольше артистов, ведь мы хотим их видеть и слышать. В Улан-Удэ и так никто давно концертов не давал, а тут бесплатно приедет, ещё и возмущаются все, - подчеркнула улан-удэнка.
Ещё один местный житель напомнил, что бесплатный концерт группы «Братья Грим» у ТРЦ «Мёд» на День защиты детей собрал множество людей. «И что все, кто там был, насильно там присутствовали? Кто-то «страдал» от пробки на дороге. Она, что там ежедневно такая? Золото рассыплют под ноги, и то найдутся те, кто скажет, что не так блестит или не того оттенка», - возмутился улан-удэнец.
Также горожане отмечают, что «Хабибка классный», а его песни весёлые и танцевальные – самое то для празднования Дня города.
Между тем, сегодня сам артист пригласил улан-удэнцев на своё выступление. Он записал видеообращение, где пообещал, что «будем круто петь и танцевать».
Концерт начнётся в 19:00 на площади Советов. Хабиб станет его хедлайнером, он выступит в завершение вечера.
Мнения улан-удэнцев из-за концерта Хабиба разделились
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