В Бурятии состоится фестиваль поэзии Пушкина

Мероприятие пройдёт в Новоселенгинске



11 июня в Бурятии состоится фестиваль пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу». Это ежегодный фестиваль, который проходит в Новоселенгинском музее в Селенгинском районе. Участниками фестиваля станут актёры Русского драматического театра имени Н. Бестужева, сотрудники централизованной библиотечной системы района, работники дома культуры посёлка Новоселенгинск, учащиеся детских художественных школ Гусиноозёрска и Новоселенгинска, художники республики и все приглашённые. Приглашаются все желающие.



В программе:

- посещение музея декабристов, экскурсия;

- сцена «От Ганнибала до Пушкина»;

- открытый конкурс на чтение произведений А.С. Пушкина;

- сцена «Прощальный бал Волконской перед отъездом в Сибирь»;

- пленэр от художников Бурятии: Ф. Гусейновой и Е. Музюковой;

- концерт;

- подведение итогов районного конкурса рисунков «Галерея Пушкинских героев»;

- открытый турнир по шахматам;

- мастер-класс по письму «Пишем Пушкинским пером»;

- продажа сувенирной продукции.



К участию в конкурсе чтецов «Я вновь читаю Пушкинские строки!» приглашаются все желающие. Начало фестиваля в 11:00.



Кроме этого, для жителей столицы Бурятии будет организована автобусная экскурсия из Улан-Удэ в Новоселенгинск.



Возрастное ограничение 0+

