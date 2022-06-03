Мероприятие пройдёт в Новоселенгинске
11 июня в Бурятии состоится фестиваль пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу». Это ежегодный фестиваль, который проходит в Новоселенгинском музее в Селенгинском районе. Участниками фестиваля станут актёры Русского драматического театра имени Н. Бестужева, сотрудники централизованной библиотечной системы района, работники дома культуры посёлка Новоселенгинск, учащиеся детских художественных школ Гусиноозёрска и Новоселенгинска, художники республики и все приглашённые. Приглашаются все желающие.
В программе:
- посещение музея декабристов, экскурсия;
- сцена «От Ганнибала до Пушкина»;
- открытый конкурс на чтение произведений А.С. Пушкина;
- сцена «Прощальный бал Волконской перед отъездом в Сибирь»;
- пленэр от художников Бурятии: Ф. Гусейновой и Е. Музюковой;
- концерт;
- подведение итогов районного конкурса рисунков «Галерея Пушкинских героев»;
- открытый турнир по шахматам;
- мастер-класс по письму «Пишем Пушкинским пером»;
- продажа сувенирной продукции.
К участию в конкурсе чтецов «Я вновь читаю Пушкинские строки!» приглашаются все желающие. Начало фестиваля в 11:00.
Кроме этого, для жителей столицы Бурятии будет организована автобусная экскурсия из Улан-Удэ в Новоселенгинск.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится фестиваль поэзии Пушкина
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