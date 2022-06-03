В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»

Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната
28 мая в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии прошёл национальный татарский праздник «Байкальский Сабантуй». Гости смогли посетить музей-усадьбу татарского быта «Алмагачлар Усть-Кяхты», открытие которого состоялось на празднике. Интерактивными площадками стали ярмарка национальной кухни и сувениров «Татар-базар», гостевая площадь «Кунак-майдан», площадка детских и народных игр «Балачак Сабан туе». Также здесь состоялась презентация татарских домиков-шатров от делегаций районов Бурятии, презентация муниципальных образований Кяхтинского района и другие мероприятия.
В рамках народного праздника прошли и состязания по четырём видам спорта, где разыграли абсолютные первенства. Абсолютным чемпионом по гиревому спорту стал Иван Курушев из Гусиноозёрска. Он поднял 89 раз гири весом 24 кг (толчок от груди двумя руками).
По армрестлингу абсолютным чемпионом стал Евгений Овсянкин из Усть-Кяхты. По борьбе «Куреш» в упорной борьбе абсолютным победителем стал его односельчанин Алексей Якимов. В перетягивании каната не было равных команде военнослужащих города Кяхта.
Все победители удостоились призами (живой валух), которые были предоставлены спонсорами, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
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