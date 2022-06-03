 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»

В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кяхтинского района
Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната

28 мая в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии прошёл национальный татарский праздник «Байкальский Сабантуй». Гости смогли посетить музей-усадьбу татарского быта «Алмагачлар Усть-Кяхты», открытие которого состоялось на празднике. Интерактивными площадками стали ярмарка национальной кухни и сувениров «Татар-базар», гостевая площадь «Кунак-майдан», площадка детских и народных игр «Балачак Сабан туе». Также здесь состоялась презентация татарских домиков-шатров от делегаций районов Бурятии, презентация муниципальных образований Кяхтинского района и другие мероприятия.

В рамках народного праздника прошли и состязания по четырём видам спорта, где разыграли абсолютные первенства. Абсолютным чемпионом по гиревому спорту стал Иван Курушев из Гусиноозёрска. Он поднял 89 раз гири весом 24 кг (толчок от груди двумя руками).

По армрестлингу абсолютным чемпионом стал Евгений Овсянкин из Усть-Кяхты. По борьбе «Куреш» в упорной борьбе абсолютным победителем стал его односельчанин Алексей Якимов. В перетягивании каната не было равных команде военнослужащих города Кяхта.

Все победители удостоились призами (живой валух), которые были предоставлены спонсорами, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Бурятия Праздники спорт национальные виды спорта конкурсы национальная культура татары Кяхтинский район музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Общество, 03.06.2022
Режиссёр по пластике Игорь Григурко приехал в Улан-Удэ
Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Общество, 03.06.2022
В два новых дома въедут переселенцы из аварийного жилья
В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
Общество, 03.06.2022
Особый противопожарный режим был отменён 2 июня
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
Общество, 03.06.2022
Акция проводится в республике с 2019 года
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
Общество, 03.06.2022
Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
Общество, 03.06.2022
Запрет для граждан продлится до 24 июня
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Общество, 03.06.2022
В комитете по образованию прокомментировали приказ о запрете на чаепития и банкеты в честь выпускных
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Общество, 03.06.2022
Фестиваль проведут в Агинском Бурятском округе
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 03.06.2022
В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
Общество, 03.06.2022
Причиной стали интенсивные осадки в регионе
В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»
В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»
Общество, 03.06.2022
Она пройдёт в музее природы Бурятии
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
Общество, 03.06.2022
За жизнь больного врачи боролись почти месяц
Бурдрам выехал в Монголию
Бурдрам выехал в Монголию
Общество, 03.06.2022
Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
Общество, 03.06.2022
Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^