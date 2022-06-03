Воспитанники хореографического колледжа из Улан-Удэ выступят в Чите

Дети примут участие в ежегодном отчётном представлении международной сети детских хореографического школ «Русский балет»
Сегодня утренним поездом выехали на выступление в Читу воспитанники Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева. В составе группы учащиеся шестого класса Ай-Хаан и Янна, а также их педагог Наталья Абыкова, заслуженный работник культуры России.
Юные артисты примут участие в ежегодном отчётном представлении международной сети детских хореографического школ «Русский балет» в Чите. В этом году читинская школа балета подготовила концерт-спектакль «Дюймовочка» (0+). Как рассказала Наталья Абыкова, её воспитанники сыграют в этом спектакле роли Снега и Града. Но перед выступлением юным артистам предстоит пройти напряженные репетиции, чтобы гармонично войти в постановку.
Эти талантливые юные танцоры на особом счету в министерстве культуры Бурятии.
- Они уже не раз достойно представляли Бурятию на международном уровне, - рассказывает Соёлма Дагаева, министр культуры Бурятии. - Они этой весной успешно выступили в Екатеринбурге, где завоевали дипломы VI международного детско-юношеского конкурса классического танца «Щелкунчик приглашает».
- А буквально недавно ребята были в Монголии, где хорошо показал себя на сцене Ай-Хаан. А Янна стала лауреатом второй степени VI международного конкурса любителей и профессиональных артистов балета и модерн-танца «Номадик Балет» в возрастной группе 12 - 14 лет номинации «профессиональная группа», - делится успехами учеников Наталья Абыкова.
Гастрольная поездка в Читу воспитанников хореографического колледжа состоится, по словам директора Доржо Дугаржапова, в рамках двустороннего договора между колледжем и международной сетью детских хореографических школ «Русский балет».
В рамках соглашения Доржо Дугаржапов, сам известный педагог балета, провёл месяц назад для забайкальцев мастер-класс по хореографии. А педагог Наталья Абыкова проведёт в эти дни в Чите работу приёмной комиссии по предварительному отбору для набора детей в колледж.
Воспитанники хореографического колледжа из Улан-Удэ выступят в Чите
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