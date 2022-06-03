 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля

Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Режиссёр по пластике Игорь Григурко приехал в Улан-Удэ

Российский режиссёр по пластике Игорь Григурко вернулся в Бурятию. Заслуженный деятель искусств республики приехал по очередному приглашению «Буряад театра» в качестве режиссёра по пластике нового спектакля «Барлаг» (16+), постановку которого осуществляет Олег Юмов.

- Теперь уже прославленный режиссёр, Григурко – выпускник нашего ВСГИКА. Но, как и суждено всем талантам, сейчас он творит в Санкт-Петербурге, куда этапом через Омск вырвался из Улан-Удэ. Слишком тесны ему наши бурятские масштабы, - сообщает пресс-служба театра.

Как пояснили в Бурдраме, заполучить Игоря Григурко – большая удача, сулящая успех будущему спектаклю. Репетиция с ним само по себе грандиозный спектакль. Режиссёр «плетёт узор» спектакля, придавая «тяжеловесному» драматическому действию «воздушную», динамическую лёгкость пластического восприятия.

Вчера режиссёр проходил часовую адаптацию после перелёта. Однако Игорь Григурко успел рассказать, что в оставшееся до премьеры время ему с актёрами и режиссёром Олегом Юмовым предстоит осуществить пластическое решение постановки. Ожидается напряжённая работа по пластике, пантомиме, сценическому бою, клоунаде и танцу. По словам самого Игоря Григурко, он пробудет в Бурятии вплоть до премьеры спектакля «Барлаг» (16+), заявленной к юбилейным торжествам в честь 90-летия Бурдрама, 26 и 27 июня.
Бурятия театр бурдрам спектакль режиссёр Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля
Общество, 03.06.2022
Режиссёр по пластике Игорь Григурко приехал в Улан-Удэ
Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Общество, 03.06.2022
В два новых дома въедут переселенцы из аварийного жилья
В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
Общество, 03.06.2022
Особый противопожарный режим был отменён 2 июня
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
Общество, 03.06.2022
Акция проводится в республике с 2019 года
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
Общество, 03.06.2022
Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
Общество, 03.06.2022
Запрет для граждан продлится до 24 июня
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Запрет на банкеты в честь выпускных в Улан-Удэ относится к директорам
Общество, 03.06.2022
В комитете по образованию прокомментировали приказ о запрете на чаепития и банкеты в честь выпускных
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Общество, 03.06.2022
Фестиваль проведут в Агинском Бурятском округе
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 03.06.2022
В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
Общество, 03.06.2022
Причиной стали интенсивные осадки в регионе
В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»
В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»
Общество, 03.06.2022
Она пройдёт в музее природы Бурятии
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
Общество, 03.06.2022
За жизнь больного врачи боролись почти месяц
Бурдрам выехал в Монголию
Бурдрам выехал в Монголию
Общество, 03.06.2022
Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
Общество, 03.06.2022
Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^