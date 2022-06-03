Основатель театра «ЧелоВЕК» вернулся в Бурятию для постановки спектакля

Режиссёр по пластике Игорь Григурко приехал в Улан-Удэ



Российский режиссёр по пластике Игорь Григурко вернулся в Бурятию. Заслуженный деятель искусств республики приехал по очередному приглашению «Буряад театра» в качестве режиссёра по пластике нового спектакля «Барлаг» (16+), постановку которого осуществляет Олег Юмов.



- Теперь уже прославленный режиссёр, Григурко – выпускник нашего ВСГИКА. Но, как и суждено всем талантам, сейчас он творит в Санкт-Петербурге, куда этапом через Омск вырвался из Улан-Удэ. Слишком тесны ему наши бурятские масштабы, - сообщает пресс-служба театра.



Как пояснили в Бурдраме, заполучить Игоря Григурко – большая удача, сулящая успех будущему спектаклю. Репетиция с ним само по себе грандиозный спектакль. Режиссёр «плетёт узор» спектакля, придавая «тяжеловесному» драматическому действию «воздушную», динамическую лёгкость пластического восприятия.



Вчера режиссёр проходил часовую адаптацию после перелёта. Однако Игорь Григурко успел рассказать, что в оставшееся до премьеры время ему с актёрами и режиссёром Олегом Юмовым предстоит осуществить пластическое решение постановки. Ожидается напряжённая работа по пластике, пантомиме, сценическому бою, клоунаде и танцу. По словам самого Игоря Григурко, он пробудет в Бурятии вплоть до премьеры спектакля «Барлаг» (16+), заявленной к юбилейным торжествам в честь 90-летия Бурдрама, 26 и 27 июня.

