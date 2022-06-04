На центральном стадионе состоятся всероссийские соревнования
В Бурятии с 29 по 30 июня пройдут всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок ЗМС Т. Зеленцовой». Турнир состоится на центральном стадионе Улан-Удэ.
К участию допускаются спортсмены в возрастных группах: 1 группа - юноши и девушки 2005-2006 гг.р, 2 группа - юноши и девушки 2007-2008 гг.р, 3 группа - юноши и девушки 2009-2010 гг.р, 4 группа - девочки и мальчики 2011 г.р. и моложе.
Соревнования являются личными и проводятся среди юношей и девушек по программе двоеборья:
- двоеборье №1 - 60 м с барьерами и 200 м с барьерами (4 группа);
- двоеборье №2 - 60 м с барьерами и 300 м с барьерами (1, 2 и 3 группы);
- двоеборье №3 - 100 м и 200 м (1, 2 и 3 группы);
- двоеборье №4 – 400 м и 800 м (1, 2 и 3 группы);
- двоеборье №5 – 1000 м и 1500 м (1, 2 группы);
- двоеборье №6 – 60 м и 200 м (4 группа).
29 июня пройдут бег на 60 м и 200 м (двоеборье №6), бег на 60 м с барьерами и 200 м с барьерами (двоеборье №1), бег на 100 м (двоеборье №3), бег на 400 м (двоеборье №4), бег на 1000 м (двоеборье №5). 30 июня состоятся бег на 60 м с барьерами и 300 м с барьерами (двоеборье №2), бег на 200 м (двоеборье №3), бег на 800 м (двоеборье №4), бег на 1500 м (двоеборье №5), эстафеты 4х200 м.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами, говорится в положении о соревнованиях.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ разыграют кубок по лёгкой атлетике
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