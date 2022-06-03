В Улан-Удэ осуждённые связали носочки для детей

Подарки передали 1 июня
В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ среди осуждённых прошла благотворительная акция ко Дню защиты детей.
В течение месяца осуждённые женщины вязали тёплые детские вещи, собирали игрушки и сладкие подарки. Подарки в праздничный день были переданы воспитанникам детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
- По словам осуждённых, помогая ребятишкам, они отдают частичку тепла своей души и сердца, в которой нуждается каждый из них, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
Подарки передали 1 июня
Ущерб оценили в 19 млн рублей
Возможно, тряпочка попала в лакомство, когда протирали бак
На конкурс рисунков поступило более 80 работ
Учения провели в аэропорту «Байкал»
Автор хита «Ягода-малинка» записал видеообращение к улан-удэнцам
Булат Борбоев был уроженцем Окинского района
На утро пятницы нет лесных пожаров
Вход на соревнования свободный
Соревнования стартуют 18 июля
Ожидаются грозы и сильный ветер
Мероприятие проведут в этнографическом музее
В соревнованиях по конному спорту среди лиц с ПОДА примут участие и спортсмены из Бурятии
Выставка в Благовещенске продлится по 7 августа
108 лам будут цитировать учения Будды Шакьямуни