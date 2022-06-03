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В Улан-Удэ осуждённые связали носочки для детей

В Улан-Удэ осуждённые связали носочки для детей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Подарки передали 1 июня

В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ среди осуждённых прошла благотворительная акция ко Дню защиты детей.

В течение месяца осуждённые женщины вязали тёплые детские вещи, собирали игрушки и сладкие подарки. Подарки в праздничный день были переданы воспитанникам детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».

- По словам осуждённых, помогая ребятишкам, они отдают частичку тепла своей души и сердца, в которой нуждается каждый из них, - рассказали в УФСИН по Бурятии.



осужденные

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