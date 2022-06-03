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В Забайкалье оштрафовали виновных за сход вагонов

В Забайкалье оштрафовали виновных за сход вагонов
Общество,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Ущерб оценили в 19 млн рублей

В Забайкальском крае суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух работников Амазарской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Они признаны виновными в халатности.

Суд установил, что вечером 8 марта на перегоне Чичатка-Жанна Могочинского территориального управления Забайкальской железной дороги в результате ненадлежащего исполнения подсудимыми должностных обязанностей по проведению генерального комиссионного осмотра пути, контролю устранения выявленных неисправностей произошёл сход 20 вагонов с углём грузового поезда. 

В результате происшествия Забайкальской железной дороге - филиалу ОАО «Российские железные дороги» причинён ущерб на сумму более 19 млн рублей. 




Причиной схода подвижного состава стал излом рельса, возникший в результате нарушения технологии выполнения работы по замене рельсовой рубки.

- Подсудимые, зная о допущенных нарушениях при проведении работы, мер к их устранению не приняли, допустили эксплуатацию пути, не отвечающего требованиям безопасности. В суде железнодорожники вину признали в полном объёме, в содеянном раскаялись, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Предварительное расследование по делу проведено Забайкальским следственным отделом на транспорте ВМ СУт СК России.





Забайкальский край

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