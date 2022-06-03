 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов

В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
Общество,  Фото:pixabay.com
Запрет для граждан продлится до 24 июня

Губернатор Забайкальского края подписал постановление о продлении сроков ограничения пребывания граждан в лесах в связи с введённым особым противопожарным режимом в муниципальных районах и городских округах с 4 по 24 июня.

Согласно постановлению, в период с 4 по 24 июня ограничено нахождение граждан, въезд и проведение определённых работ на территории лесничеств Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского районов. Исключения составили территории микрорайона Северный: от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицей Верхоленской, также в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье» в Чите.

В период с 10 по 30 июня ограничено пребывание граждан в лесах в границах Могочинского, Тунгокоченского и Чарского лесничеств.

Документом рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения ограничений, публикацию в местных средствах массовой информации.

Напомним, что в связи с введением особого противопожарного режима принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

- Министерство природных ресурсов обращается к гражданам с просьбой при обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (3022) 20-22-07, - сообщает пресс-служба ведомства.
Забайкальский край лесные пожары Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
В Туве дожди помогли потушить лесные пожары
Общество, 03.06.2022
Особый противопожарный режим был отменён 2 июня
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
В Бурятии дан старт акции «Десант здоровья»
Общество, 03.06.2022
Акция проводится в республике с 2019 года
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
В Бурятии назвали победителей «Байкальского Сабантуя»
Общество, 03.06.2022
Гости праздника соревновались в поднятии гирь, армрестлинге, борьбе и перетягивании каната
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов
Общество, 03.06.2022
Запрет для граждан продлится до 24 июня
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Утверждена программа всебурятской «Алтарганы»
Общество, 03.06.2022
Фестиваль проведут в Агинском Бурятском округе
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 03.06.2022
В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
В Иркутской области отменяется режим ЧС в лесах
Общество, 03.06.2022
Причиной стали интенсивные осадки в регионе
В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»
В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»
Общество, 03.06.2022
Она пройдёт в музее природы Бурятии
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
В Улан-Удэ врачи спасли пациента с тяжёлой формой менингита
Общество, 03.06.2022
За жизнь больного врачи боролись почти месяц
Бурдрам выехал в Монголию
Бурдрам выехал в Монголию
Общество, 03.06.2022
Бурдрам традиционно принимает участие в фестивале «Гэгэн муза» и неоднократно получал главные премии
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
На Украине погиб 36-летний контрактник из Бурятии
Общество, 03.06.2022
Геннадий Орлов служил в Улан-Удэ
Жителям Бурятии разрешили собирать валежник в заказнике
Жителям Бурятии разрешили собирать валежник в заказнике
Общество, 03.06.2022
Акция будет действовать всего три дня
На Украине погиб молодой военный из Бурятии
На Украине погиб молодой военный из Бурятии
Общество, 03.06.2022
Дмитрий Дульский подписал контракт летом 2020 года
Мнения улан-удэнцев из-за концерта Хабиба разделились
Мнения улан-удэнцев из-за концерта Хабиба разделились
Общество, 03.06.2022
Горожане активно обсуждают грядущий бесплатный концерт исполнителя «Ягоды-малинки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^