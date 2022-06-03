В Забайкалье продлили режим ограничения посещения лесов

Запрет для граждан продлится до 24 июня



Губернатор Забайкальского края подписал постановление о продлении сроков ограничения пребывания граждан в лесах в связи с введённым особым противопожарным режимом в муниципальных районах и городских округах с 4 по 24 июня.



Согласно постановлению, в период с 4 по 24 июня ограничено нахождение граждан, въезд и проведение определённых работ на территории лесничеств Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского районов. Исключения составили территории микрорайона Северный: от Каштакского кольца по объездной трассе до перекрестка с улицей Верхоленской, также в границах горнолыжного комплекса «Высокогорье» в Чите.



В период с 10 по 30 июня ограничено пребывание граждан в лесах в границах Могочинского, Тунгокоченского и Чарского лесничеств.



Документом рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения ограничений, публикацию в местных средствах массовой информации.



Напомним, что в связи с введением особого противопожарного режима принимаются ограничительные меры: нельзя жечь траву, выбрасывать золу, разводить костры. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.



- Министерство природных ресурсов обращается к гражданам с просьбой при обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (3022) 20-22-07, - сообщает пресс-служба ведомства.

