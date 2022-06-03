Возможно, тряпочка попала в лакомство, когда протирали бак
Житель столицы Бурятии рассказал в паблике «Аноним 03» о необычной находке в своём десерте. По его словам, в начинке купленной ромовой бабы непонятным образом оказался обрывок тряпки.
«В ром-бабе попала какая-то непонятная тряпка, меня, блин, вывернуло наизнанку – это ужас!» - рассказал возмущённый улан-удэнец.
Свои слова он подтвердил фотографией. На снимке отчётливо видно, как кусочек тряпки лежит рядом с надкусанной ром-бабой.
В комментариях начали гадать, как инородное тело могло попасть в продукт. Один подписчик выдвинул такую теорию: «Вафельное полотно, точнее кусок полотна, плотность 230 мг, в рулоне 60 метров, продаётся по пять метров. Протирали бак для смешивания, и оттуда она попала в булочку».
Другие же жители Бурятии начали делиться своими похожими историями. Они рассказали, что сталкивались с плесенью в напитках, железками в продуктах. А кому-то даже посчастливилось найти деньги:
«Стекло как-то в булке хлеба попадало», «Я в колбасе нашла железку несколько лет назад», «Купила алкоголь и широкий слой плесени сверху (как чайный гриб) шёл в подарок. И да я успела отпить из бутылки», «Я находил в пачке чипсов 50 (рублей), сверху купил газировку».
Остальные же просто посоветовали отнести лакомство обратно:
«Отнесите обратно, и они вернут вам деньги. Думаю, магазин этот вообще не причём (разве они должны вскрывать продукцию, которая к ним приходит от поставщиков. Обычно такие случаи происходят на производстве, и уследить такие моменты, практически невозможно. Будьте проще к таким вещам»,
«При чем тут магазин? Пишите производителю ром-бабы»
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные инциденты с потребителями случались не раз Так, жительница Бурятии находила канцелярскую кнопку в корме для собак. Также покупатели часто сталкиваются с жучками в крупах из супермаркета.
Улан-удэнец нашёл в ром-бабе кусок тряпки
Общество, Фото:
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