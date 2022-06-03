В Улан-Удэ запущен проект «Шахматы летом»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Детей приглашают поиграть на шахматной аллее



2 июня в столице Бурятии торжественно запустили проект «Шахматы летом». На открытии в центре дополнительного образования «Олимп», являющемся структурным подразделением дома творчества Октябрьского района, для детей устроили праздник с музыкой, играми и аниматорами. Юные горожане сыграли в настольные игры на шахматной аллее.



- Подходили прохожие и интересовались тем, что происходит. У нас проявляют интерес к шахматам и дошколята, и подростки – разные по возрасту категории. С ними приходят родители, бабушки и дедушки, - поделилась замдиректора по воспитательной работе дома творчества Октябрьского района Надежда Дудкова.



Проект «Шахматы летом» продлится по 7 июля этого года. Юным уланудэнцам предлагают испытать свой интеллект, показать таланты и знания. Для этого педагоги подготовили разные конкурсы и активности на каждый день, среди них: «Поймай короля», «Лихие ладьи», а также викторины «Ход конём», «В стране шахматных чудес». Не забыли и про турниры с мастер-классами «Варианты шахматной игры».



Как отмечают педагоги центра, ребята в течение месяца с пользой проведут время. Помимо этого, спорт отлично подходит для семейного времяпрепровождения. Также организаторы приглашают всех желающих прийти сыграть в шахматы, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение 0+

