В Улан-Удэ прошли учения по борьбе с холерой









2 июня в аэропорту Улан-Удэ прошли межведомственные учения по отработке действий в случае выявления на международном авиарейсе больного с подозрением на холеру.По легенде, сотруднику санитарно-карантинного контроля от диспетчера аэропорта поступила информация о прибытии самолёта, на борту находится больной с подозрением на инфекционное заболевание. Врач здравпункта осмотрел «пассажира» и поставил предварительный диагноз – холера.По схеме оповещения были проинформированы все заинтересованные службы. Больная после проведения пограничного и таможенного контроля была госпитализирована в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Были определены границы эпидемиологического очага. Контактные лица отправились в изолятор. Центр гигиены и эпидемиологии организовал дезинфекционную обработку самолёта, транспортных средств, ручной клади и багажа.- В ходе межведомственных тренировочных учений была отработана схема взаимодействия и проведена оценка готовности государственных контрольных органов: пограничной и таможенной службы, медицинских организаций, всех служб аэропорта, линейного отдела полиции и других заинтересованных ведомств, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.После окончания учений был проведён подробный разбор по дальнейшему совершенствованию алгоритма взаимодействия ведомств.Этой весной в мессенджерах и социальных сетях была зафиксирована рассылка ложных сообщений о массовом распространении холеры. В ряде регионов (например, в Краснодарском крае и Воронежской области) власти официально назвали подобную информацию фейком.Фейковую информацию о вспышках инфекции начали распространять в Сети после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, рекомендовав регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры. Руководителям исполнительной власти регионов России в сфере здравоохранения рекомендовали до 1 июня принять дополнительные меры, в том числе для ускоренной диагностики заболевания.В России эпидемии холеры не регистрируются с 1985 года.