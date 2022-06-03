 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В Улан-Удэ прошли учения по борьбе с холерой

В Улан-Удэ прошли учения по борьбе с холерой
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Учения провели в аэропорту «Байкал»

2 июня в аэропорту Улан-Удэ прошли межведомственные учения по отработке действий в случае выявления на международном авиарейсе больного с подозрением на холеру.

По легенде, сотруднику санитарно-карантинного контроля от диспетчера аэропорта поступила информация о прибытии самолёта, на борту находится больной с подозрением на инфекционное заболевание. Врач здравпункта осмотрел «пассажира» и поставил предварительный диагноз – холера.


По схеме оповещения были проинформированы все заинтересованные службы. Больная после проведения пограничного и таможенного контроля была госпитализирована в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Были определены границы эпидемиологического очага. Контактные лица отправились в изолятор. Центр гигиены и эпидемиологии организовал дезинфекционную обработку самолёта, транспортных средств, ручной клади и багажа.

- В ходе межведомственных тренировочных учений была отработана схема взаимодействия и проведена оценка готовности государственных контрольных органов: пограничной и таможенной службы, медицинских организаций, всех служб аэропорта, линейного отдела полиции и других заинтересованных ведомств, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

После окончания учений был проведён подробный разбор по дальнейшему совершенствованию алгоритма взаимодействия ведомств.


Этой весной в мессенджерах и социальных сетях была зафиксирована рассылка ложных сообщений о массовом распространении холеры. В ряде регионов (например, в Краснодарском крае и Воронежской области) власти официально назвали подобную информацию фейком.

Фейковую информацию о вспышках инфекции начали распространять в Сети после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, рекомендовав регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры. Руководителям исполнительной власти регионов России в сфере здравоохранения рекомендовали до 1 июня принять дополнительные меры, в том числе для ускоренной диагностики заболевания.

В России эпидемии холеры не регистрируются с 1985 года.


учения холера Аэропорт "Байкал" Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец нашёл в ром-бабе кусок тряпки
Улан-удэнец нашёл в ром-бабе кусок тряпки
Общество, 03.06.2022
Возможно, тряпочка попала в лакомство, когда протирали бак
В Бурятии детские рисунки появятся на аншлагах
В Бурятии детские рисунки появятся на аншлагах
Общество, 03.06.2022
На конкурс рисунков поступило более 80 работ
В Улан-Удэ прошли учения по борьбе с холерой
В Улан-Удэ прошли учения по борьбе с холерой
Общество, 03.06.2022
Учения провели в аэропорту «Байкал»
Хабиб позвал улан-удэнцев на свой концерт в День города
Хабиб позвал улан-удэнцев на свой концерт в День города
Общество, 03.06.2022
Автор хита «Ягода-малинка» записал видеообращение к улан-удэнцам
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
В Бурятии простятся с погибшим на Украине младшим сержантом
Общество, 03.06.2022
Булат Борбоев был уроженцем Окинского района
В Бурятии потушили пожар в нацпарке
В Бурятии потушили пожар в нацпарке
Общество, 03.06.2022
На утро пятницы нет лесных пожаров
В Улан-Удэ проведут мотоджимхану
В Улан-Удэ проведут мотоджимхану
Общество, 03.06.2022
Вход на соревнования свободный
В Бурятии сохранится пасмурная погода
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, 03.06.2022
Ожидаются грозы и сильный ветер

В Улан-Удэ отметят праздник стрижки овец
В Улан-Удэ отметят праздник стрижки овец
Общество, 02.06.2022
Мероприятие проведут в этнографическом музее
В Иркутской области пройдёт всероссийская паралимпийская выездка
В Иркутской области пройдёт всероссийская паралимпийская выездка
Общество, 02.06.2022
В соревнованиях по конному спорту среди лиц с ПОДА примут участие и спортсмены из Бурятии
Жителям Приамурья покажут «Искусство Бурятии»
Жителям Приамурья покажут «Искусство Бурятии»
Общество, 02.06.2022
Выставка в Благовещенске продлится по 7 августа
В возрождающемся дацане Бурятии проведут Ганжур хурал
В возрождающемся дацане Бурятии проведут Ганжур хурал
Общество, 02.06.2022
108 лам будут цитировать учения Будды Шакьямуни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^