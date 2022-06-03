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Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир

Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир
Общество,  Фото:pixabay.com
В два новых дома въедут переселенцы из аварийного жилья

В городе Северобайкальск заключён контракт на разработку проекта и строительство домов для переселенцев из аварийного жилья. Два многоквартирных дома планируется построить в следующем году. В новые квартиры смогут переехать более 300 северобайкальцев.

Разработать проект двух домов подрядная организация должна до сентября текущего года. А само строительство планируется завершить до конца 2023 года. Новые квартиры для жителей будут предусмотрены исходя из ранее занимаемой ими площади. Два девятиэтажных дома будут возведены на проспекте 60 лет СССР.

- Всего в Северобайкальске площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению, составляет почти 13 тысяч кв. м. Это 42 дома, в которых проживают 583 человека. Часть жителей предпочла, переехать во вновь построенные дома, а другая часть – выплату денежной компенсации. Так, за два года на строительство новых домов и денежные выплаты жителям Северобайкальска будет направлено порядка 900 миллионов рублей за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета республики, - пояснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в этом году путём предоставления денежных компенсаций из аварийных домов переселено уже 130 человек.
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