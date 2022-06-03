Более 300 жителей севера Бурятии получат ключи от новых квартир

В два новых дома въедут переселенцы из аварийного жилья



В городе Северобайкальск заключён контракт на разработку проекта и строительство домов для переселенцев из аварийного жилья. Два многоквартирных дома планируется построить в следующем году. В новые квартиры смогут переехать более 300 северобайкальцев.



Разработать проект двух домов подрядная организация должна до сентября текущего года. А само строительство планируется завершить до конца 2023 года. Новые квартиры для жителей будут предусмотрены исходя из ранее занимаемой ими площади. Два девятиэтажных дома будут возведены на проспекте 60 лет СССР.



- Всего в Северобайкальске площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению, составляет почти 13 тысяч кв. м. Это 42 дома, в которых проживают 583 человека. Часть жителей предпочла, переехать во вновь построенные дома, а другая часть – выплату денежной компенсации. Так, за два года на строительство новых домов и денежные выплаты жителям Северобайкальска будет направлено порядка 900 миллионов рублей за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета республики, - пояснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в этом году путём предоставления денежных компенсаций из аварийных домов переселено уже 130 человек.

