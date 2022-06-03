В Улан-Удэ стартует «Ночь географии»

Она пройдёт в музее природы Бурятии



В первые выходные лета по всей России будет проходить международная акция Русского географического общества «Ночь географии».



- Именно в эти тёплые вечера и ночи после сдачи экзаменов и накануне сезона экспедиций студенты-географы в России устраивают неформальные встречи. Русское географическое общество сделало эту традицию общей, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



К «самой географической ночи года» присоединилась и Бурятия. 3 июня жителей республики приглашают в музей природы на лекцию о Байкале с познавательными краеведческими играми. Участники акции узнают интересные факты из истории, природы, культуры Бурятии. Проводит лекцию и игры Эдуард Батоцыренов - учёный секретарь Бурятского регионального отделения Русского географического общества, кандидат географических наук.



Мероприятие состоится в 18:00 в музее природы республики. Количество мест ограничено, не более 25 человек. Вход на «Ночь географии» свободный.



Возрастное ограничение 16+

